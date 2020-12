El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, indicó al canal Gen que preocupa mucho que algunos parlamentarios apoyan para violar la Ley. “Va a dejar un precedente nefasto porque hay otras tierras que están siendo invadidas, como las de Pindó”, advirtió.

Dijo que el problema de la tierra es uno social que debe solucionarse a fondo y no únicamente “sacarse el problema de encima”. “Están cediendo ante una presión, pero no se puede violar la ley así, hay otras tierras que pueden destinarse a la formación de colonias, hay miles de loteamientos que no tienen títulos y deben regularizarse”, agregó.

Sectores de la producción rechaza ley que pretende transferir tierras de Marina Cué.

Por su parte, Héctor Cristaldo, de la Unión de Gremios de la Producción, sostuvo a la 780 AM que el Ejecutivo debería vetar la ley que regulariza las tierras de Marina Cue, pues se trata de un área silvestre protegida y no se puede destinar a la reforma agraria.

Consideró que es preocupante que la politiquería vuelva a enseñorearse y sería un contrasentido, atendiendo que hace poco se estaba celebrando la aprobación de la ley de deforestación cero. “Parece que el discurso ambiental es solo para la foto”, afirmó.

Desde la WWF Paraguay también afirmaron días atrás que la regularización de las tenencias de las tierras de Marina Cué, actualmente reserva Yberá, a favor de los campesinos víctimas de la masacre de Curuguaty, violará la reciente ley promulgada conocida como Deforestación Cero atentando contra el hábitat de diversas especies de animales y plantas únicas en el mundo.

A su vez, el senador colorado Sergio Godoy calificó al gobierno del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, como entreguista al anunciar días atrás que promulgará el proyecto a favor de los “invasores y asesinos de policías”.