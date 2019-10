“La Municipalidad retenía del salario de los funcionarios lo que corresponde al aporte e incluso para pago de créditos. Y este dinero nunca llegaba a la caja, ocasionando que muchos funcionarios sean demandados por deuda, porque se hacía la retención, pero ese dinero nunca llegaba a la caja”, indicó.

Según el legislador, el intendente suscribió un acuerdo con la Caja Municipal para pagar la deuda, pero este acuerdo no fue homologado por la Junta. “Un acuerdo de este tamaño, que reconoce una crédito y no pase por la junta es una falencia muy grave”, expresó y detalló que este documento tiene algunas cuestiones llamativas, como por ejemplo, que se estarían pagando G. 1.500 millones en concepto de honorarios, pero no se explica claramente el motivo de este desembolso.

PEDIDO DE INTERVENCIÓN

Los concejales municipales Blas Delgado (ANR), María Gloria Valenzuela (PQ), Daniel Molinas (PLRA) y Nelson Medina (PLRA) presentaron el pedido de intervención por una serie de irregularidades que se evidencian en la administración de Armando Gómez y que implicarían el despilfarro de varios miles de millones de guaraníes.

Entre las denuncias, figuran la falta de pago de salarios a funcionarios desde hace más de tres meses, malversación de fondos del FONACIDE destinados a la merienda escolar. También sindican a Gómez de haberse adjudicado G. 12.700 millones en obras que fueron aprobadas por la vía de la excepción y habrían sido declaradas irregulares por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).