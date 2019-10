En charla con la radio Universo 970 AM, el ministro Arnaldo Giuzzio manifestó que si bien su institución no tiene competencia directa en el caso de Édgar Martínez Sacoman, condenado a 5 años de prisión por producir aceite de cannabis de manera artesanal, en esta causa se valoró la tenencia de 900 gramos de marihuana.

“Es una cuestión de ley, uno puede estar de acuerdo o no con la ley. La normativa 1340 prevé una posesión mínima de estupefacientes para el consumo personal, de lo contrario se presume que es para comercialización”, explicó.

Señaló que actualmente nuestro país no tiene el cannabis medicinal, solo el de uso tóxico o recreativo. Se preguntó: “¿Hasta qué punto hay un control médico (a la producción casera)?”. Y ejemplificó que hubo casos de intoxicación por tortas de marihuana en las instituciones educativas.

“La producción casera es complicada, no me arriesgaría a hacerla porque no hay control. Entiendo la necesidad. Ya hemos detectado aceite de cannabis falsificado. No podemos entrar en ese tren de absorber todo y generar posibles daños en la salud”, advirtió.

Recordó que sí existe una ley que permite la creación controlada del aceite de cannabis y señaló que en los próximos meses las empresas interesadas se presentarán para obtener las licencias, de modo a que a principios de enero comiencen a producir.

A su parecer, la Ley de Drogas debe ser revisada y permitir al juez evaluar cada caso en particular y no de manera genérica, porque una persona puede tener en su poder mucha marihuana pero no precisamente para comercializarla, sino para su consumo.

CASO DE MARTÍNEZ SACOMAN

Un Tribunal de Sentencia elevó el martes a cinco años la pena de cárcel por elaborar aceite de cannabis en su domicilio a Édgar Martínez Sacoman.

Martínez fue condenado a dos años y seis meses de cárcel en diciembre de 2017 por la tenencia de 900 gramos de marihuana. Sin embargo, el Ministerio Público pidió realizar un nuevo juicio oral para aumentar su pena.