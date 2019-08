El estudiante Federico Enciso, de la Juventud de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica del Paraguay (CUT - A), manifestó a la 650 AM que los secundarios de la Federación Nacional de Estudiantes (Fenaes) y los universitarios de distintas facultades de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) están planeando diversas acciones y movilizaciones hasta lograr la destitución del presidente Mario Abdo y del vicepresidente Hugo Velázquez.

“Vamos a seguir en la calle. Hoy vamos a manifestarnos frente al Panteón de los Héroes, también en colegios y facultades se harán asambleas. Está sobre la mesa la posibilidad de hacer tomas de colegios y universidades. La presión será más intensa cada vez, ya que hay diversos sectores que quieren que esto vaya al oparei. Eso como jóvenes no vamos a permitir”, afirmó.

Enciso comentó que está muy claro que el pacto con el Brasil se realizó con absoluto secretismo. “Si no fuese por un funcionario que renunció tal vez no nos íbamos a enterar. Además el propio presidente (Mario Abdo) reivindicó este acuerdo con Brasil tratándonos a los paraguayos de pillos y peajeros, no es que no conocía o no sabía”, lanzó.

En la Cámara de Diputados, se presentó un pedido de juicio político para Abdo, su vicepresidente Hugo Velázquez y el ministro de Hacienda, Benigno López. Sin embargo, con el cambio de postura de Honor Colorado, no existen los votos para aprobar la solicitud hecha por la multibancada (en su mayoría congresistas liberales).