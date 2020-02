Un hombre fue víctima de un robo vehicular esta madrugada en la ciudad de Ñemby. El ladrón finalmente abandonó el automóvil horas después del hecho, no sin antes dejar una llamativa nota en la que revela que la supuesta autora intelectual había sido la exnovia, quien solo tiene 16 años.

Alrededor de las 02:00 de este martes se produjo el robo de un vehículo de la marca Hyundai modelo i10 a la altura del Km 17 de la Ruta 1.

La víctima, de nombre Francisco, comentó al canal C9N que se encontraba cenando frente a su vivienda cuando un desconocido le pidió el favor de llevarlo hasta su domicilio ya que se había quedado sin transporte público.

Ante el insistente pedido del sujeto, finalmente decidió confiar en él y accedió a acercarlo con su vehículo particular hasta su vivienda, ubicada en la ciudad de Ñemby.

Una vez llegaron en dicha ciudad, el desconocido apuntó con un arma de fuego al conductor, quien se vio forzado a entregarle el rodado tras percatarse que se trataba de un asalto.

Horas después de producirse este episodio, Francisco regresó al sitio donde había alzado al pasajero y se percató, para sorpresa suya, que el vehículo había sido abandonado tan solo a unos metros, aparentemente sin signos de haber sido violentado.

Dentro del habitáculo fue hallada una servilleta de papel en la que estaba escrito el siguiente mensaje: “Señor Francisco, primeramente disculpas por asustarte. Esta fue una lección de tu ex mujer por no cumplirle y engañarle. Pidió que pasara esto para que aprendas y sobre todo aún así se preocupa que trabajes de madrugada. Buscá un laburo fijo porque sos muy capaz. El dinero que traías en la guantera es para ella y le cargué un 50.000 de 92 (octanos). Dios te bendiga!!!. Fuerza papá, vamos vos podés”.

La víctima manifestó a C9N que dentro de la guantera había dejado la suma de G. 150.000, por lo que intuye que los restantes G. 100.000 fueron llevados por el delincuente, quien hasta el momento no pudo ser identificado.

En relación al mensaje contenido en la improvisada carta, dijo no tener plena certeza de que efectivamente sea su expareja quien esté detrás del robo. “Yo no esperé de ella eso, no fue una broma. Es muy grave lo que mandó hacer si fue ella”.

Según mencionó durante la entrevista, esta mujer -que tan solo tendría 16 años de edad- nunca lo presionó e inclusive aceptó la ruptura sentimental, quedando en buenos términos y como buenos amigos.

Francisco aseguró que no se detendrá hasta descubrir quién está detrás de todo. Ante las evidencias halladas, no descarta que realmente sea su exnovia la que haya planeado el ilícito.