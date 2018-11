Según una investigación publicada por La Nación, la mujer se identifica como “Solcito” en las redes socia­les y se declara amiga de Marly Figueredo. Se ubicó en el gabinete del MOPC y ostenta recorridos junto con el ministro Arnoldo Wiens.

Ella es técnica en radiología y renunció a su puesto en el Ministerio de Salud Pública a fines de octubre pasado. Figuraba en un hospital de Caazapá.

Ingresó en el MOPC gra­cias a la contratista IDOM Ingeniería y Consultoría SA, firma contratada por el ministerio para “Servicio de Asistencia y Apoyo para la Ejecución de Obras”, según figura en Contrataciones Públicas. De esta forma, “Solcito” dejó de hacer rayos X y pasó a ser asesora vip de ejecución de grandes cons­trucciones viales.

Apenas terminó la cam­paña política del presidente Mario Abdo Benítez, “Sol­cito” consiguió su contrato con IDOM y se instaló en el círculo del primer anillo de la administración Wiens.

El coordinador técnico de este servicio de “Asistencia para la Ejecución de Obras”, ingeniero Jovino Cabrera, explicó que se trata de una asesoría altamente técnica. “IDOM es una empresa internacional de origen española contratada para servicios de consultoría para asistir a las obras en la parte técnica. Por ejem­plo, nosotros le pedimos que nos haga diseño general de ingeniería de un tramo de un proyecto vial, en eso con­siste”, refirió el mismo.

Cabrera mencionó que la asistencia tiene tres compo­nentes. “Uno es la asistencia a las obras del viceministerio, dos es la asistencia técnica a todo lo que es dirección de proyectos estratégicos (IPE) y tres, la asistencia en expro­piación de franjas de domi­nio. Donde pasan las rutas se tiene que expropiar y hay mucha gestión que se tiene que hacer”. Según lo señalado por el coordinador técnico, lo fundamental del proyecto no guarda relación con la contra­tación de una radióloga.

Al ser consultado sobre “Sol­cito”, Cabrera no supo decir para qué la contrataron ni qué trabajos está realizando. “Voy a averiguar en IDOM, hasta ahí lo que te puedo decir”, respondió amable­mente el mismo.

En la consultora tampoco obtuvimos una respuesta. Por su parte, “Solcito” se excusó de no atender nues­tra llamada por sus inten­sas reuniones de trabajo. Vía Whatsapp nos escribió: “Estoy con varias reuniones trabajando por el Paraguay de la Gente. Claro que no me molesta ninguna consulta. Al contrario, me siento muy halagada y contenta. Solo que no tengo ahora mismo tiempo para poder estar con el teléfono en la mano por que trabajo”. Pidió que las consultas le sean remitidas por mail debido a sus inten­sas actividades laborales.

En el MOPC se habla que “Solcito” consiguió un salario de G. 12 millones, monto que en la institución nadie quiso confirmar. En Salud Pública su sueldo de radióloga era de G. 3.456.000.

LA CONSULTORÍA

Según el contrato, IDOM debe dotar al MOPC de ingenieros, proyectistas, ambientalistas, especialistas financieros y jurídi­cos, asesores de obras, etc. Pero ahora contratan radióloga.

Si bien incluye la contratación de profesionales Juniors y Senior (permanentes y no permanentes), los ingresos corresponden a proyectos puntuales y la remuneración es contra presentación de informes por parte de la consultora.

Cabe recordar que la licitación para la “Asistencia y Apoyo para la Ejecución de Obras” fue adjudicada el año pasado y asciende a US$ 14 millones.