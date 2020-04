Eduardo Petta, ministro de Educación, afirmó que entregan los kits de alimentos cada diez días y las gobernaciones cada 20. No obstante, aseguró que sólo podrán retirar los víveres aquellos padres cuyos hijos presenten las tareas y sean considerados alumnos activos.

“Cuando llegan a las escuelas (víveres) en aquellos departamentos que no tienen internet, saldo, whastsapp, electricidad; ese que dice no puedo, ese sí viene a retirar su alimento. En ese momento la docente le dará la tarea en material físico y le va a decir que en la próxima entrega sólo va a retirar si presenta el deber del chico”, afirmó Petta.

Asimismo, señaló que el MEC se convierte en Secretaria de Emergencia Nacional (SEN), al entregar los víveres y que los alumnos no progresen con sus labores académicas.

Indicó, que no se deben invertir roles, porque los alumnos recibían un plato de comida a cambio de educación. “Acá dicen muchos que no quieren estudiar pero quieren recibir el alimento. Nosotros no somos la SEN, somos el MEC, tu hijo tiene derecho a comer pero también tiene derecho a estudiar”, especificó.

Puso en comparación el pago de Tekoporã, a los padres de escasos recursos que envían a sus hijos a las instituciones educativas para acceder al cobro del programa.

Ese mismo condicionamiento se implementará, según Petta, para entregar los víveres de alimentos a los padres siempre y cuando presenten las tareas de sus hijos.

Sin embargo, en caso de no presentar los deberes académicos, los kits que no son retirados, serán devueltos a las empresas proveedoras.

Postura es inconstitucional

No obstante, FENAES criticó la postura del ministro por el condicionamiento para las entregas de los kits de alimentos.

Asimismo, indican que Petta debe ser removido de su cargo por violar la Constitución Nacional al impedir que los estudiantes reciban la alimentación escolar, fijada en el Presupuesto General de Gastos.

Citan un comunicado que recibieron sobre este tema:

“Por tanto se les informa que debido al nulo retorno de las tareas, por parte del casi 90% de los estudiantes, en la siguiente entrega de kits bajo planilla de control preparada por los profesores de cada disciplina/materia, sólo podrán retirar los kits aquellos padres cuyos hijos hayan entregado sus tareas, ya sea por fotos o en puño y letra. Y los kits no retirados, serán enviados de vuelta a la empresa proveedora”.