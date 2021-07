Para una correcta organización y disponibilidad de vacunas en cada ciudad, es fundamental completar el formulario electrónico que se encuentra en la página web del Ministerio de Salud http://www.vacunate.gov.py y que no lleva más de dos minutos de tiempo.

La población objetivo por vacunar es de aproximadamente 4 millones de personas. Sin embargo, el total de inscriptos hasta ahora apenas llega a dos millones, según Julio Borba.

“Eso es preocupante, porque para que yo pueda llevar suficientes vacunas y no me termine faltando necesitamos ese dato”, explicó el ministro de Salud, Julio Borba, desde el autódromo Rubén Dumot, en entrevista con radio Monumental AM.

Si bien mucha gente acude sin haberse inscripto e igual son registradas en ese instante, esto representará un problema si una gran mayoría opta por hacer lo mismo, pues terminará faltando biológicos para quienes sí se anotaron con anticipación.

En el caso de los extranjeros, la inscripción se realiza en el apartado “registro extranjeros”. A partir de allí deben esperar que el sistema les habilite. El seguimiento lo pueden hacer en el ícono “consulta extranjeros”, donde al ingresar los datos aparecerá un mensaje con la palabra “habilitado”. De no ser así, significa que la espera continúa.