Juan Díaz, víctima de asalto, relató a C9N que anoche le llegó un pedido de viaje a Fernando de la Mora. Al llegar al sitio, dos hombres abordaron su vehículo, sin embargo, cuando llegaron al destino, estos le pidieron que continúe el trayecto sobre la calle Pitiantuta de la referida ciudad.

“Uno de ellos me pide que le preste G. 20mil y ahí se me prendió mi lamparita. Le dije que no tenía, ya que estaba empezando recién, entonces le pregunto cuánto es el dinero que tiene y me dice G. 100mil. Le sugerí cargar combustible por el monto del viaje y ellos aceptaron”, expresó.

Agregó que retomó el camino pero que al llegar a un pasillo del asfalto, los dos delincuentes lo toman de sorpresa mencionándole que era un asalto.

“Volteé y les dije ‘legal piko’ y freno de golpe. Uno de ellos pasa al frente. Agarré mi machete y me bajé, el que estaba detrás ya se tiró del auto y corrió. El otro delincuente no se podía bajar porque tengo seguro para niños. Pero estira mi teléfono y lleva cuando logra descender”, señaló la víctima.

Díaz indicó que mediante a su rápida acción pudo evitar que los malvivientes lo dañaran, ya que uno de ellos portaba un cuchillo de carnicero. Si bien, se llevaron su teléfono celular, declaró que no es nada que lamentar.

Finalmente, dijo que una vez que recupere su cuenta de la plataforma, sabrá quiénes solicitaron el viaje.