Desde hace semanas, personas que acostumbran a hacer compras vía internet denunciaron a través de las distintas redes sociales que existen importantes retrasos por parte de las empresas de courier. Mencionan que compras menores a US$ 100 están siendo retenidas en Miami siendo que las adquisiciones que no superen ese monto pueden llegar a destino más rápidamente, sin la necesidad de la intervención de un despachante.

A raíz de las sendas quejas expresadas por los clientes, algunas empresas de courier informaron a través de sus páginas web y/o redes sociales de lo que está ocurriendo. En el caso de Paraguaybox, sostiene que “los paquetes que figuran en estado ‘recibido’ en su casilla están atravesando por un reordenamiento de embarque debido a que los paquetes deben ser clasificados correctamente”.

Añade que quedarán en Miami hasta que el atraso que se está experimentando en los procesos de verificación aduanera sea paliado.

En el mismo tenor se expresó la empresa Pytrade SRL. Menciona el “reordenamiento de embarque” a la espera de que los “nuevos procedimientos y verificaciones aduaneros se normalicen”.

Para aclarar las dudas sobre este problema, conversamos con el director adjunto de Aduanas Roberto Quiñónez, expresó a HOY Digital que las compras que se hacen vía internet ingresan al país como “remesas expresas”, según lo establece el Código Aduanero.

Explicó que a las remesas expresas (couriers), el propio código le da un despacho prioritario y con celeridad. En su artículo 223, el código indica que las mercaderías sometidas al régimen de remesa expresa quedarán exentas del pago de los tributos aduaneros, hasta el valor de U$S 100 (cien dólares americanos) y en las condiciones y requisitos establecidos en las normas reglamentarias.

Añade que la empresa de courier está autorizada a realizar en forma directa los despachos de mercaderías, siempre que el valor no exceda los US$ 1.000. “Si excediere de este valor, deberán ser tramitados a través de despachante de Aduanas”, sostiene la legislación.

Quiñónez mencionó que se está controlando que las mercaderías que ingresan por courier cumplan esa normativa porque, según se percataron, bajo este régimen estaban ingresando productos por valores mucho más elevados.

Mencionó que el control no significa que las mercaderías no salgan de Aduanas sino que implica que sean sometidas a un control para que se adecuen a lo que dictamina el código.

Consultado sobre si antes había una especie de “tratamiento especial” que permitía que las mercaderías pasen con mayor velocidad, dijo que no puede confirmar cómo se hacía anteriormente pero que sí se verifican los permisos, especialmente de los suplementos dietéticos que necesitan de habilitaciones especiales que determinen que los productos en cuestión son aptos para la salud humana.

Explicó además que las empresas de courier realizan procesos de consolidación en Miami y desconsolidación en nuestro país, es decir junta la mercadería de varias personas en un documento de transporte denominado guía aérea.

Las mercaderías que son consolidadas pueden ser productos de varias personas entre las cuales se encuentren dos remeras, zapatos y otros productos mínimos que no superan el valor de US$ 100. Sin embargo, al sumar los valores de los productos, se puede sobrepasar el monto establecido por el código e inclusive una carga puede contener suplementos dietéticos que retrasen aún más el envío.

“En la medida que se vayan realizando los controles y que se aplique esto, va a ir saliendo, va desaduanizándose. Hay courier que ya están sacando sus mercaderías. Ya subsanaron el problema”, dijo.

En un comunicado, Aduanas recuerda que en las operaciones de comercio electrónico, el eventual comprador -dependiendo del valor de las mercaderías-, debe abonar un Impuesto al Valor Agregado (IVA) casual del 13%, por productos de hasta US$ 100, y los impuestos previstos en la legislación vigente, del 15% al 35%, por mercaderías con más de US$ 100. Añade que estas operaciones están exentas del gravamen aduanero pero no del IVA. Revela además que los impuestos no se cobran por kilos sino por el valor de la mercadería.