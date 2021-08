Los encargados de firmar el convenio fueron el viceministro de Tributación, Oscar Orué y Patricia Niella -la primera mujer presidente de la AICP desde su fundación hace 70 años

“Este convenio es un gran desafío para nuestro gremio. Sabemos que la ilegalidad e informalidad son uno de los grandes problemas de nuestra economía y que nos afectan tanto individual como colectivamente”, mencionó Niella.

En el marco de este convenio, la AICP habilitó una plataforma online donde recibirá denuncias de empresas del rubro que trabajen sin factura legal, y posteriormente las derivará a la SET.

Denuncias online y anónimas

Todas las personas podrán realizar denuncias a través de un formulario de manera anónima ingresando a un enlace digital. En el mismo, solicitan: nombre y dirección del local; y que el usuario marque una de las posibles prácticas informales más comunes, como: no emite factura, las etiquetas no cuentan con información de importación, las mercaderías posiblemente se venden por fardo o peso, importan ropas usadas y las comercializan a pasar del Decreto que lo prohíbe, las mercaderías son presumiblemente falsificadas, etc.

Además, se sugiere que el denunciante suba fotos o videos que sirvan de evidencia. Si bien este paso está incluido en el formulario online, no es impedimento para realizar la denuncia.

“La informalidad en este país es un modo de vida, constituye parte de la idiosincrasia. Sin embargo, mucha gente no es consciente de que está matando a muchos rubros, además del de la confección. Es preciso que las autoridades tomen acción con suma urgencia”, concluyó Patricia Niella,