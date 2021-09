Alberto Sborovsky, presidente de la CAPASU, sostuvo a radio La Unión que existe una situación internacional de alza exponencial en el costo de los fletes y de las materias primas que conlleva al aumento de los precios de los productos de la canasta básica familiar. “Esa es la realidad con la que tenemos que lidiar nosotros como compradores”, acotó.

El referente del sector esgrimió que a su parecer los precios no subirán en demasía en los próximos meses y que en algún momento deberán ir para abajo nuevamente.

Sobre la tremenda suba en los cortes de las carnes, aseguró que esto no es algo nuevo porque desde hace un mes que sufrieron un incremento que sigue manteniéndose. “Nosotros somos rehenes de los dictados de precios nuevos y mucho que podamos hacer no hay. Definitivamente nos afecta en las ventas porque, al subir los precios de los productos, no se venden en la misma proporción que a un mejor precio”, manifestó.

Al consultársele sobre si se avisora alguna disminución del precio de la carne, tiró la pelota a la industria frigorífica. “Nosotros nos abocamos a la coyuntura de corto plazo porque hacemos ofertas de acuerdo a las compras que vamos haciendo”, dijo.

En ese sentido aseguró que están ofreciendo importantes promos a los clientes para contrarrestar la suba de algunos productos. “Hoy si te vas a un supermercado hay buenas ofertas, hay más ofertas que nunca, en los días X. Hacemos todo lo que podemos. Hacemos ofertas y promociones como nunca antes para paliar esta situación. No todo es negativo porque los precios de las frutas y verduras (tomates, cebollas y papas) están a muy buen precio”, resaltó.

Sborovsky explicó que las ofertas son posibles mediante un sacrificio en el margen de ganancia tanto del supermercado como del proveedor. “Podemos hacer ofertas hasta donde nos permitan los costos. Con ayuda de los proveedores hacemos ofertas muy importantes de incluso del 20 y 30%”, puntualizó.