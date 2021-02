En entrevista con el programa Tempranísimo, 970 AM y canal Gen, la autoridad colorada comentó que luego de la convención del 14 de noviembre del año pasado surgió la posibilidad de impulsar las candidaturas mediante la Concordia Colorada. “En dos meses pudimos persuadir a la dirigencia colorada en casi 50% del país”, destacó. “Estamos hablando de 123 candidaturas a intendencias de consenso en todo el país y 147 candidaturas para Junta Municipal”, agregó José Alberto Alderete.

Tal fue el éxito que en los lugares donde no hay concordia, se decidió que ninguno de los postulantes se presente bajo las chapas de los grandes movimientos Honor Colorado y Colorado Añetete. “Hay 240 movimientos que se inscribieron en el Tribunal Electoral Partidario para competir en las internas, pero muchas finalmente no presentaron candidaturas al conseguirse el consenso”.

"Es difícil prohibir a un amigo que se candidate. Al que quiere casarse, comprar un vehículo o candidatarse, es difícil hacerle decidir lo contrario. Es difícil que el presidente Mario Abdo diga a sus amigos que no se candidaten, lo mismo pasa con Horacio Cartes. El objetivo es que no haya persecución por parte de los que ejercen el poder. No tenemos que detenernos a atacarnos entre colorados, del sector que sea", argumentó .

Por otra parte, Alderete reiteró que sus adversarios están fuera del partido político y advirtió que hay una conspiración contra la nucleación para que sea desalojada del poder. “Con fundamento digo que se está gestando un desalojo, ya sea con un golpe parlamentario o el sistema de aplazamiento, con protestas ciudadanas e inestabilidad política”, dijo y justificó su advertencia con la actuación de unos manifestantes que días atrás empapelaron con papel higiénico la sede colorada.