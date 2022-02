Durante un acto político desarrollado este sábado en la zona de Guairá, Horacio Cartes brindó un discurso en el que se expresó sobre algunos cuestionamientos y comentarios que surgieron desde el sector de la oposición en los últimos días.

“Muchos me preguntaron por el camino si le iba a contestar a fulano o a mengano, pero nuestra pelea no son ellos. Las deudas no son con las peleas o los ocasionales adversarios”, indicó.

En otro momento, sostuvo que “quiere ser presidente de la Asociación Nacional Republicana”, reiterando así sus pretensiones políticas de ocupar la titularidad de la Junta de Gobierno.

Resaltó que en el año 2013 se convirtió en presidente de la República “con trabajo y votos colorados”, por lo que expresó su gratitud con aquellos que le permitieron cumplir dicho objetivo. “Hoy me siento en deuda con mi país, con mi partido y con todos ustedes”.

Durante su discurso, el exmandatario también resaltó la preparación y la experiencia del exministro de Hacienda, Santiago Peña, quien actualmente se postula a la presidencia por el movimiento Honor Colorado. “Él conoce el Estado de cabo a rabo, de la A a la Z, y no le tiembla el pulso para tomar las decisiones”.

Igualmente, destacó al diputado Pedro Alliana, quien integra la chapa presidencial como precandidato a vicepresidente, al ser una persona con idoneidad, experiencia y preparación para asumir este desafío.

Cartes se comprometió a que las seccionales coloradas deben dejar de ser solo lugares de reuniones y encuentros políticos para pasar a convertirse en centros de formación de oficios que preparen a las personas para el mundo laboral.

“Da gusto tener deudas, aunque no es fácil pagar, por eso mi amor y mi pasión por el querido Partido Colorado. Va a ser difícil que yo le retribuya todo”, reiteró.

“Les voy a asegurar que tenemos el mejor país del mundo, este país es bendecido y maravilloso y necesita de todos nosotros”, sentenció Cartes.