En entrevista con la radio Universo y el canal Gen, el analista político Alfredo Boccia indicó que se ven historias ya repetidas y otras extrañas entre las propuestas electorales de la oposición, cuando en el Partido Colorado las cartas ya están echadas, al existir dos candidatos de dos importantes movimientos. “Son dos propuestas que no ofrecen nada de nuevo o sorprendente de lo que ya conocemos del Partido Colorado”, agregó.

“En el amplio archipiélago de la oposición hay una gran confusión, uno ve desde afuera que todo va muy lento, la cosa está menos trazada en cuanto a candidaturas favoritas como sí ocurrió en elecciones pasadas. Da la impresión de que si esto no se comienza a mover rápido en los próximos meses, el Partido Colorado sacará mucha ventaja”, dijo.

El experto político sostuvo que todo apunta a que la oposición apostará a la concertación y que este mecanismo es el más difícil de recorrer por las implicancias jurídicas y por sus tiempos muy largos. “Necesita de una serie de acuerdos que yo no sé si logrará hacerlo”, indicó.

“De entrada da la impresión que el Partido Colorado parte con ventaja, pero a 12 meses de las internas es todavía muy prematuro asegurar que todo será tan lineal”, mencionó además Boccia.

El entrevistado recordó que en las elecciones pasadas el liberal Efraín Alegre tenía una figura con mayor fuerza política para imponer su candidatura, situación que ya no se repite actualmente. “En estas elecciones me da la impresión que la candidatura de Efraín Alegre está más desgastada luego de dos intentos anteriores, pero sigue siendo el político opositor con más solidez, aunque no hay ninguna posibilidad de que la alianza o concertación opositora llegue a buen puerto si el PLRA no resuelve su problema interno (pelea entre sus dos principales líderes) y eso no creo que ocurra al corto plazo”, agregó.