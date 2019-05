POR ORLANDO BAREIRO

Por citar, tenemos una fun­cionaria que se fue para estu­diar a Europa con la plata de la Empresa de Servicios Sani­tarios del Paraguay (ESSAP), pero que finalmente hizo un tour con su amado y no com­pletó su curso.

La directora del SNPP, quien figura en dos cargos públicos a la misma hora, una prima de Nicanor Duarte Frutos que al ingre­sar a la función pública se fue a capacitarse en “pro­ductividad”, la secretaria de la primera dama con jugosos sueldo en Yacyretá y viajes internacionales, etc.

MYRYAM BEATRIZ GONZÁLEZ

Ingreso: G. 16.658.162

Viático: G. 60 millones

Destino: España

Uno de los casos emblemáticos fue lo que ocurrió en la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), institución que destinó US$ 10 mil, para una especialización en derecho de la gerente jurídica del ente, Abg. Myriam González, en la prestigiosa Universidad de Salamanca. Sin embargo, la misma no asistió con regularidad a las clases y no trajo el diploma. Además publicaba en redes sociales el encuentro con su amado José Bordignon, quien también se ubicó en la aguatera en el cargo de asesor.

DIOSNEL ALFREDO MIRANDA AFARA

Ingreso: G. 23.617.984

Viático: G. 23 millones

Destino: México

Es considerado como uno de los paracaidistas “de oro” en la Presidencia de la República. Es secretario de Julio Ullón y no posee título universitario. Además es un fuerte operador político dentro del equipo de Mario Abdo Benítez, su caso saltó a la “fama” luego de que se divulgara la planilla de pago de viáticos de la Presidencia, institución que destinó G. 23 millones para que el funcionario, mano derecha de Ullón, viaje a México para el “Congreso Internacional CLAD de Reforma del Estado y Administración Pública”.

JULIO CÉSAR PESSOLANI

Ingreso: G. 11 millones



Viático: G. 2.544.000

Destino: San Pablo-Brasil

El gerente de Acción Formativa del SNPP es un conocido seguidor del ex intendente de Asunción Arnaldo Samaniego. Comisionado de la Municipalidad de Asunción al SNPP, un pase que le ayudó a inflar su ingreso. Es un destacado viajero, se fue a Brasil entre el 20 y 21 de diciembre para una visita técnica al Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial. Al pisar tierra paraguaya, del 22 al 24 de diciembre (víspera de noche buena) continuaba su intensa gira laboral en Itapúa, para hacer una “entrega de certificados - ciudad móvil”. Por estos dos días percibió G. 1 millón, según planilla.

EDITH PINTOS PENAYO

Ingreso: G. 10.400.000

Viático: G. 6 millones

Destino: Lima-Perú

Otro de los casos que tomaron mucha repercusión fue el nombramiento en el SNPP de la prima de Gloria Penayo, esposa del cuestionado director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos. La flamante directora aterrizó en el SNPP en febrero y en menos de un mes ya voló a Lima, para un seminario internacional denominado “Más jóvenes en las empresas: Cómo integrar trabajo y formación como vía para mejorar la empleabilidad juvenil y la productividad de las empresas”.

ELVA ACOSTA VIUDA DE VEGA

Ingreso: G. 11 millones

Viático: G. 1.259.406

Destino: Cordillera y Ñeembucú

La conocida como la “hermana de oro” del crítico periodista Óscar Acosta fue ubicada en el SNPP gracias a la vía de la excepción ya que solamente cursó hasta el bachillerato y es jefa de personal. La mujer, quien además ubicó a toda su parentela, cobró un viático por una semana laboral entera para ir a tomar medidas de uniformes a 25 funcionarios y verificación de relojes biométricos en Cordillera, Misiones y Ñeembucú. Lo más escandaloso es que para esta misión se fueron en grupo de 4 personas.

ROCÍO TATIANA KANONNIKOFF NÚÑEZ

Ingreso: G. 29.674.406

Viático: G. 14.284.854

Destino: Vaticano

Es coordinadora general del despacho de la primera dama, con sueldazo en la Entidad Binacional Yacyretá. Se pasa recorriendo el mundo detrás de la pareja presidencial. Uno de sus tours fue la visita al Vaticano, hecho que desató lluvia de críticas a través de las redes sociales al no conocerse específicamente para qué se fue. Hay varios otros viajes como su ida a Guatemala con viático de G. 6 millones, etc.

ANA MABEL HOUDIN

Ingreso: G. 13.128.000

Viático: G. 10 millones

Destino: República Dominicana

Directora de Formación y Capacitación, en el SNPP, comisionada de la Municipalidad de Asunción, además de trabajar en dos instituciones al mismo tiempo, hace horas extra en una de ellas y viajó para capacitarse en “gestión de personas” en octubre del 2018.

MARCELO FAUSTINO CENTURIÓN VELILLA

Ingreso: G. 19 millones

Viático: G. 23 millones

Destino: México

Conocido también como el comisionado “de oro” del Ministerio de Salud por el meteórico ascenso que experimentó luego de su pase a la presidencia. Viajó a México en noviembre pasado e incluidos sus viáticos en un mes cobró G. 42,7 millones en ese mes.

VÍCTOR GABRIEL RODRÍGUEZ ULLÓN

Ingreso: G. 10 millones

Viático: G. 17 millones

Destino: México

Es otro ubicado en el Gobierno de turno, quien también fue premiado con el viaje a México en noviembre pasado. Es un conocido operador político desde sus época de estudiante universitario. Es sobrino del jefe de Gabinete del presidente de la República, Julio Ullón, acomodado en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

ROBERTO TRIVERO RIVEROS

Ingreso: G. 14 millones

Viático: G. 1.300.000

Cobró y no viajó

Uno de los últimos casos más sonados, por su fama de “bachiller de oro”, con ascenso de director durante la administración del ministro Eduardo Petta. Trivero Rivero es director administrativo de Gestión Educativa del MEC. Su caso es uno de los peores, porque cobró por un viaje fantasma, es decir, se benefició con el viático pero no se fue a ninguna misión laboral.