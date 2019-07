Al margen de la renuncia del titular de la ANDE, Pedro Ferreira, lo más grave es el motivo de la dimisión: un acuerdo secreto entre Bolsonaro y Mario Abdo Benítez firmado el pasado 24 de mayo.

Así lo describió el titular del PLRA, Efraín Alegre, quien refirió que el documento estaba guardado hace tiempo y habla de los derechos de Paraguay en Itaipú.

“Con este acuerdo no solamente no va a bajar la tarifa de la ANDE, eso que reclamamos de precio justo no va a ser posible, sino que va a subir, va a ser más cara”, comentó Ferreira en contacto con la 970 AM.

Explicó además que la firma implica la entrega de una gran parte de la energía hasta el 2023, quedando solo una pequeña porción para nuestro país. Es decir, en caso de que aparezca una empresa que necesite energía, no la podrá comparar de Paraguay, que ya tiene comprometida su parte.

“El acuerdo se hace en secreto, en primer lugar de toda la gente, a espaldas del Congreso Nacional, que es el órgano natural para analizar y resolver estas cuestiones”, enfatizó Alegre.

El mandatario Abdo Benítez designó a Alcides Jiménez como reemplazante de Pedro Ferreira, quien dio un paso al costado al enterarse de este procedimiento.