Natalia Arias, integrante del Equipo Joven del PLRA, hizo una denuncia en la comisaría 3ra. por la agresión sufrida ayer junto con la apoderada llanista Basilisa Vázquez. Tuvo que consultar en Emergencias Médicas, donde le diagnosticaron daño ocular por sustancia corrosiva, porque los patoteros le derramaron lavandina en el ojo durante la agresión en el interior de la sede liberal. Ahora deberá seguir un tratamiento con un oftalmólogo para no perder la vista.

“Nosotros nos acercamos para terminar el trámite administrativo de inscripción de candidaturas y fuimos recibimos por la turba efrainista”, comentó este miércoles en entrevista con el programa Tempranísimo, 970 AM y GEN, y señaló a sus agresores: el hijo de Efraín Alegre, Marlene Orué (apoderada), Luis Alberto Wagner, Echeverría, Luis Sánchez y Estela González (funcionaria de la Junta Municipal de Asunción), entre otros liberales oficialistas no tan conocidos.

La agresión comenzó cuando estaban inscribiendo las candidaturas de sus elegidos en el tribunal electoral independiente (TEI), donde los iracundos comenzaron a derramar agua a las mujeres del sector llanista e incluso salpicando a las trabajadoras de ese despacho y sus computadoras. Según la entrevistada, en un momento llegó a escuchar a uno de los presentes instar a traer basuras y aceite de motor. “Vivas no van a salir de acá, dijo uno y entiendo que fue por el ánimo caldeado del momento. Éramos solo dos mujeres y nos tenían allí encerradas”, agregó.

Tras las primeras agresiones y al terminar de entregar la documentación al TEI, Basilisa fue sacada a empujones y a los gritos de “colorada cartista”, recordó Natalia Arias. “A mí también me trataron de todo menos de linda. Me empujaron del hombro y la espalda. Yo soy chiquitita y me rodearon entre cuatro hombres. Me empiezan a empujar y yo no me aguanto y les empujo. Luego ya me derraman agua con lavandina, por suerte tenía el tapabocas o iba a tomar todo”, mencionó.

Mientras todo esto ocurría, “el señor Efraín Alegre estuvo encerrado en su oficina y no se bajó a apaciguar los ánimos”, lamentó la denunciante.