“Yo me sumo al llamado de convención, ya que serán los convencionales los que dirán sí o no (destitución de Efraín Alegre)”, dijo el con­cejal departamental y líder juvenil del PLRA, en entre­vista con Universo 970 AM.

Larroza también se refirió a los resultados de los comicios y mencionó que no se puede calificar de una catástrofe, pero sí reconoció que se die­ron errores y que se pudie­ron obtener más intenden­cias de las que se lograron. “Hay cuestiones donde hemos acertado, en lugares donde se hizo buena campaña, pero también otros lugares donde fallamos. (…) El resultado de estas elecciones no es una catástrofe, pero pudimos haber ganado muchos más municipios”, sostuvo el diri­gente liberal.

A esto también sumó la acti­tud que tuvo el presidente del PLRA en el desarrollo de la campaña electoral y la falta de apoyo por su parte a los can­didatos a nivel país, por lo que cuestionó que en muchos lugares solo fue para la foto. “El presidente del partido se ha ido a muy pocos distritos y solamente se fue a sacarse fotos. Así no se pueden ganar elecciones”, sentenció. Varios dirigentes cuestionaron la ausencia de Alegre en las campañas electorales, sobre todo porque tampoco con­taron con apoyo económico por parte del PLRA a raíz de la crisis financiera en la que se encuentra.