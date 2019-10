Ante esta declaración de Édgar López, presidente del Consejo, varios parlamentarios salieron al paso y manifestaron su dis­conformidad al respecto. Uno de ellos fue el senador Sergio Godoy (ANR), quien dijo que esta situación podría causar la disconformidad de la ciu­dadanía, más aún teniendo en cuenta que el gobierno de Mario Abdo goza de baja popularidad.

“Si cuando pedimos la reelec­ción para un gobierno (Car­tes) que tenía aceptación que­maron el Congreso, para este gobierno van a quemar desde Asunción hasta el pantanal seguro”, manifestó Godoy.

Por su parte, el senador del PLRA Fernando Silva Facetti sostuvo que hay temas mucho más importantes que abordar en este momento. Sin embargo, en caso de que se decida tocar la Constitución Nacional, el legis­lador señaló que debe hacerse bajo consensos y estudios minuciosos.

“Hay temas más importantes que la reelección y debería­mos tocar también otras figu­ras como la descentralización efectiva. Si queremos o no la descentralización, qué quere­mos hacer con las gobernacio­nes, con el Poder Judicial, los plazos de vigencia. Hay muchos problemas en los cuales debe­mos abocarnos y si vamos a tocar la Constitución vamos a estudiarla bien ampliamente y con consensos. Habría que analizar, pero debería hacerse dentro de un amplio acuerdo y no solamente ese punto. Evi­dentemente tenemos que ana­lizar cómo vamos a hacer”, dijo Silva Facetti.

En tanto, el senador Hugo Richer, del Frente Guasu, se mostró sorprendido ante el anuncio realizado el pasado miércoles durante la reu­nión. Sostuvo que aparente­mente no solo el presidente de la República se encuentra des­concertado, sino también toda su dirigencia.

“Es muy difícil saber lo que pasa en el Partido Colorado, yo creo que no es solo Mario Abdo el que está desconcertado, pareciera ser que toda su diri­gencia está desconcertada. A todos nos sorprendió el anun­cio de los presidentes de seccio­nales coloradas, la manera en que lo presentaron sorpresiva­mente, pero además yo no creo que se le ocurrió nomás a él y por eso presentaron. Hay que seguir el hilo de dónde viene esta iniciativa. Pero ustedes saben nuestra postura sobre la reelección, sobre este caso en particular yo prefiero ser absolutamente prudente por­que los colorados son absoluta­mente desconcertantes en este momento”, expresó.