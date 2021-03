En entrevista con la radio 650 AM, el senador liberal Eusebio Ramón Ayala señaló que es muy difícil predecir lo que va a pasar en los próximos días, porque mucho va a depender de la reacción ciudadana. Estimó que tras esto, el miércoles se hará un debate importante en la Cámara de Diputados, donde hay una mayoría absoluta de diputados colorados. A su parecer, los legisladores deberán debatir sobre un juicio político al ministro Julio Mazzoleni.

“Estamos a la puerta de una catástrofe sanitaria, no hay medicamentos, no hay vacunas, la inacción del gobierno, la falta de empatía de las autoridades. Los líderes en estos momentos salen a dar la cara, ¿dónde está Mario Abdo? Hay una falta de respuesta total. Creo que ya perdió su oportunidad. Y no se trata de ninguna conspiración de ningún sector”, sostuvo.

Ramón Ayala subrayó que el presidente Mario Abdo Benítez está perdiendo gobernabilidad al mantener a Mazzoleni al frente de Salud Pública y resaltó que el proyectista de la declaración para instar a la renuncia de las autoridades del Ministerio de Salud fue el propio Martín Arévalo, quien es un colorado oficialista. “No es una cuestión de partidos, de movimientos, es algo nacional. Eso no entiende el presidente ni el ministro. Estarán confiados en que el Partido Colorado los defenderá, pero esto desprestigia al propio partido y al país, pero no solo desprestigia, sino que se pierden vidas”, lanzó.

El liberal indicó que es evidente la ineficiencia de las autoridades, porque tuvieron 12 meses de tiempo para poner en condiciones el servicio sanitario, pero no lo hicieron. El Poder Legislativo aprobó la ley de emergencia sanitaria para que existan los recursos suficientes para enfrentar la pandemia y además la población renunció a su derecho de trabajar y muchos perdieron sus empleos. “No pudieron conseguir las vacunas como corresponde, llegan a cuentagotas. No hay gestión. Tuvieron todas las herramientas, todos los recursos, el marco normativo suficiente, lo único que faltó fue la gestión”, agregó.

“Si los ministros no funcionan, deben salir. El ministro mismo, como patriota y como médico, debería dar un paso al costado porque fracasó durante un año. No lo decimos solo nosotros los senadores, sino que los médicos de todo el país. Es algo muy grave que los médicos salgan a manifestarse. Estamos viviendo en un hervidero, aumenta la temperatura y estamos llegando a un punto de ebullición. Eso hay que descomprimir. ¿Quién más puede defender a Mazzoleni? Nadie. Es indefendible. Esperamos la reacción del Presidente de la República. Como líder del país, debe salir a hablar y hacer un cambio de timón”, argumentó el político.