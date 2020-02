José Alberto Alderete, quien actuó de anfitrión junto a Pedro Alliana, mencionó a la prensa que la unidad colorada está empezando y marcha por buen camino. En ese sentido se busca que mediante este acercamiento se establezcan reglas claras de juego y se concreten candidaturas de consenso.

“Hay un mensaje claro, el presidente Mario Abdo Benítez me dio toda la confianza para articular con el expresidente Horacio Cartes, y el expresidente Cartes también me dio la confianza. Por más que no se encontraron, coinciden que yo sea el articular. No es prioridad que se encuentren ellos. Se van a encontrar en tiempo y forma, para poner la guinda a la torta”, esgrimió.

Alderete sostuvo que falta mucho aún por hacer, porque recién está empezando el trabajo y que la participación de los históricos dirigentes es una muestra de que todos están deseosos de conseguir el acuerdo.

Adelantó que también buscarán conversar con otros movimientos, como los liderados por Enrique Riera y Juan Afara. “No podemos discriminar, tenemos que hablar con todos”, resaltó.

Los expresidentes participaron luego de un almuerzo en la residencia del expresidente Cartes.