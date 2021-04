“Ayer los tres poderes del Estado se sacaron la careta y se mostraron de cuerpo entero dando la espalda a los reclamos del pueblo. Cuando la gente se manifiesta expresando su rabia y frustración por la falta de insumos y medicamentos, un Estado eficiente iba dar respuesta inmediata direccionando todo su esfuerzo en solucionar los diversos problemas, pero aquí ocurrió todo lo contrario y se demuestro que el Estado no responde al pueblo, sino a los intereses de poderosos”, cuestionó.

Carlos Rejala cuestionó que el Ejecutivo se vanagloria de asfaltados y puentes, cuando la ciudadanía sigue reclamando medicamentos y vacunas contra el Covid-19. El Legislativo no trata el problema de reguladas, dando nuevamente la espalda a la ciudadanía. Mientras el Judicial envía a prisión a manifestantes.

“Estas tres situaciones que se dieron esta semana demuestran cómo los tres Poderes del Estado no están en armonía con el pueblo. Los tres Poderes del Estado no responden al pueblo, sino a sus propios intereses políticos. Todo está mal. Todo es injusticia en este país. Pero no crean que el pueblo seguirá más tiempo callado, esto es una gota más que va colmar definitivamente el vaso y traerá consecuencias graves”, advirtió el legislador.