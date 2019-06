En entrevista con los medios, el parlamentario liberal habló sobre el pedido de pérdida de investidura que pesa en su contra y sostuvo que si no existe un dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado sobre este tema, entonces el pleno no puede estudiar dicho planteamiento.

Asimismo, indicó que si la comisión decide conceder la prórroga de 8 días -tal y como lo anunció hace algunas horas el senador Blas Lanzoni- significa que los argumentos que esgrimió durante la audiencia de esta mañana fueron convincentes.

“Estoy casi seguro que, de concederse estos 8 días, el pedido de pérdida de investidura va a ser archivado”, afirmó de forma contundente el senador Amarilla.

En otro orden de cosas, volvió a hacer mención al caso del periodista Juan Carlos Lezcano y se cuestionó el motivo por el cual desde el diario ABC Color aún no han sentado postura respecto a los audios que se filtraron el día de ayer y en los que se lo escucha brindando orientaciones para el intendente de Concepción, Alejandro Urbieta.

“Por qué no dan explicaciones los amigos de ese medio sobre los audios que se están filtrando de parte de Juanki Lezcano y su modus operandi, la extorsión, por qué no responde a qué hacía alusión en el mail del 10 de abril dirigido a la firma Cerebro S.A. en donde la persona a quien él sugería no sé qué cosa hacer sea el señor Armando Rodríguez del IPS. Yo no lo conozco a Armando Rodríguez ni tampoco voy a hacer de defensor suyo, pero deberían profundizar y preguntarle a sus colegas”, refirió.

Según el senador liberal, posee elementos contundentes contra dicho medio de comunicación que “sistemáticamente y de manera infundada ha pretendido mancillar mi buen nombre y mi reputación”.

“Yo no he traficado influencias, mi conducta en ningún caso puede ser tipificada como uso indebido de influencias”, puntualizó Amarilla.