“Lo que quiero saber nomás es, ¿No hay otro problema grave en el Paraguay que tratar, que no sea el tema Maduro? La crisis económica y los violentos desalojos, por ejemplo”, manifestó la senadora Senadora Martínez.

La legisladora sostuvo que nunca se comunican con ella para hablarle de otro tema, que no sea la situación de Venezuela. “Jamás me llaman a preguntar otra cosa que no sea el tema Maduro. La posición es clara y no hay necesidad de reiterar”, agregó.

“Yo les pediría que nos preocupemos por los problemas del Paraguay. Ya suficiente apoyo le dio el presidente a Venezuela”, indicó Martínez.

El Frente Guasu a través de varios comunicados había expresado su repudio a la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado venezolano, y la supuesta injerencia de Estados Unidos y otros países en los asuntos internos de Venezuela.