Una de ellas fue la “confesión de despecho” que realizó el político Luis Anibal Schupp respecto a la actitud que tuvo con él, el presidente Abdo Benitez.

“Yo estuve 60 días preso con su padre (días después de caer el dictador Stroessner), compartimos celda en la Agrupación Especializada, fuimos grandes amigos. Claro que me molestó que él (Marito) no me haya invitado a su asunción. En cambio invitó a varias putas, una de ellas es pareja de un ladrón de tarjetas (de crédito)”, disparó Schupp en el programa Polémica en el Bar, del canal Telefuturo.

Al ser preguntado si a quienes se refería cuando hablaban de “prostitutas” y ladrón de tarjetas de crédito, el mismo indicó que “todo el mundo sabe quienes son. Ella es una mujer muy bella, él es un ladrón bastante conocido”, remarcó.

En la asunción del presidente de la República, estuvieron varias modelos y personajes de la farándula, varios de los cuales se vieron envueltos en polémica.

El lenguaraz político republicano señaló que Abdo Benitez exhibió de entrada una actitud de desprecio por la dirigencia tradicional colorada, al designar en cargos clave a personas que habitualmente contrarían a la ANR. Y que en cambio dejó ir a personas valiosas del anterior gobierno, que podrían haber contribuído a mejorar los planes que ya aplicaron.

Citó a Soledad Nuñez, quien desarrolló una importante labor al frente de la Senavitat. Y abogó porque Victor Manuel Pecci siga al frente de la Secretaría de Deportes, aunque en este ente, sostuvo, es casi un hecho que irá Fátima Morales, empresaria y dirigente ligada al deporte ecuestre.