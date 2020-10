Mario Abdo Benítez, presidente de la República del Paraguay, estuvo este martes por Alto Paraná inaugurando varias obras públicas.

En la ocasión reconoció “el gran trabajo de Wiens en el MOPC, está haciendo una gran gestión”. Esta cartera estatal, en dos años, entregó 1700 kilómetros de rutas nuevas pavimentadas, mientras que el gobierno anterior, “el que más hizo pavimentación asfáltica en la era democrática” según remarcó, concretó 1200 kilómetros en cinco años.

“Yo no hago una evaluación para hacer una comparación en términos de hacer una competencia que signifique una confrontación política, pero es bueno porque yo también quiero que el próximo presidente me supere y yo no me voy a enojar porque no tengo traumas de que el próximo sea mejor que yo”, dijo.

Afirmó que también él pasó por mucho en lo que va de su mandato presidencial. “Fui bombero, salvador, rescatista, hasta de uno que se quería suicidar”, recordó.

En otro momento afirmó que Paraguay posee datos esperanzadores en medio de la pandemia. No obstante, resaltó que el virus sigue siendo una amenaza, por lo que pidió redoblar los esfuerzos para evitar los brotes de contagio.

Así también sostuvo que nuestro país está preparado para abrir sus fronteras con Argentina, pero que el Gobierno vecino aún pone trabas.