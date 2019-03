En entrevista con Radio Uno, Kattya González habló sobre el proyecto de resolución que plantea retirar la confianza al titular de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, por diversas irregularidades en las que habría incurrido durante su mandato.

Al respecto, indicó que aquellos que creen que la presidencia de la Cámara “es un lugar dignísimo que debe ser ejercido con responsabilidad” deben intentar desprenderse de Cuevas y por ello han visto la necesidad de plantear esta propuesta.

“A Cuevas ya se le dieron varias oportunidades y se le pidió explicaciones. Pasamos un mal rato en esa mesa directiva porque uno expone sus ideas y no sé si nos toman de tontos o peleles pero realmente no existe una voluntad seria de un ser humano que está dispuesto a consensuar acuerdos para superar la crisis”, afirmó.

La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) considera que, ante este escenario, lo único que quedaba era intentar una salida por el lado político y por ello plantearon retirarle la confianza vía resolución. “No es habitual pero es viable, no hay precedentes en la cámara pero marcará la posición del plenario en los próximos años”, añadió.

González sostuvo que “aún quedan cuatro presidentes por asumir en Diputados y la cámara no va a aguantar a cuatro Miguel Cuevas”, dando a entender que no pueden seguir sosteniendo esta situación durante los próximos periodos que se vienen.

En lo que respecta a la puja entre los antiguos y los nuevos funcionarios que entraron de la mano de Miguel Cuevas en la Cámara Baja, manifestó que existe un descontento generalizado. “Se quejan de que no hay concurso, que se entró por la ventana y que hay una falta de respeto”, detalló.

A su criterio, en toda la historia de la democracia no se vio tanto manoseo en la presidencia de Diputados. “Siempre hubo una especie de respeto tácito en donde se respetaba básicamente la meritocracia, era como un código no escrito que este señor viene y echa por la borda”, opinó la diputada González.

Actualmente hay una intolerancia por parte de los funcionarios porque ven que esto ya no da más, según contó la parlamentaria del PEN, quien considera que “no se puede estar metiendo entre 400 y 500 personas por cada presidente porque ya no cabe ni un alfiler”.

“Cuanto menos tenemos que decir que los desaciertos que toma Cuevas no se corresponden con la decisión que tenemos algunas personas que somos institucionalistas y que creemos que esta debilitada institucionalidad que nos arropa no puede seguir siendo erosionada por decisiones poco inteligentes. Paciencia se tuvo, él no va a poder decir que no hemos intentado en las mesas directivas decir qué vamos a hacer con él, pero no le entra bala, entonces no nos queda de otra que hacer esto”, puntualizó.