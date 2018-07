Gabriel Arellaga es paraguayo, tiene 25 años y hace tiempo está radicado en Canadá, allí se formó como audiovisualista especializado en Animación. De visita a nuestro país comparte su experiencia en el arte e insta a los jóvenes a confiar y no parar de estudiar para alcanzar los sueños.

Siempre le gustó imaginar y plasmarlo todo a través del dibujo pero no veía contemplada la posibilidad de dedicarse a la Animación, ya que en Paraguay el mismo no es una industria y no hay instituciones especializadas para seguir la carrera.

A través de una maestra de inglés contactó con el artista Hugo Cataldo, quien lo puso al tanto del Sheridan College en Toronto. Desde ahí, la vida de Gabriel dio un giro de completo adentrándose en un mundo que fue descubriendo y del que hoy está entregado al 100 %.

Su cortometraje “Siesta”, realizado como trabajo de tesis fue seleccionado para siete festivales, y en tres de ellos resultó ganador. El mismo está hablado completamente en Guaraní. Para ello utilizó las voces de un niño y una mujer originarios de la Chacarita, sin vinculación anteriormente al doblaje y el arte.

Teaser de SIESTA from Gabriel Arrellaga on Vimeo.

“Quería hacer algo bien paraguayo”, dice el artista sobre el cortometraje que gira entorno a una abuela que intenta hacer que su nieto duerma la siesta, contándole la historia del ser mitológico Jasy Yateré.





El compatriota trabaja actualmente en la compañía Titmouse, en Vancouver, y entre sus trabajos más recientes y relevantes se encuentra la serie “Las Aventuras del Capitán Calzoncillos”, adaptación de la película del 2017 producida por DreamWorks. La misma se estrenó el pasado 13 de julio a través del servicio vía streaming de Netflix.

Arellaga insta a los demás jóvenes a capacitarse en la materia y el hecho de no contar con oportunidad de viajar no es impedimento para no prepararse, pues resalta a la internet y a los tutoriales de YouTube como herramientas para aprender.