La firma, en un comunicado, aseguró que el producto ha conseguido desarrollar respuestas inmunológicas robustas tanto para la gripe como para el coronavirus y adelantó que empezará los estudios clínicos con él antes del final de año.

“A pesar de tasas bajas durante la pandemia del covid-19, la gripe sigue siendo un riesgo significativo para la salud pública global y la necesidad de vacunas versátiles y más efectivas es más importante que nunca”, señaló el presidente de Investigación y Desarrollo de Novavax, Gregory M. Glenn.

Según Glenn, la combinación de vacunas contra la gripe y el covid-19 puede ser una “herramienta futura importante en la lucha a largo plazo contra estos dos dañinos virus respiratorios”.

El producto de Novavax combina su vacuna contra la gripe NanoFlu, que mostró efectividad en un ensayo de fase 3 el pasado año, y la vacuna candidata contra la covid-19 NVX-CoV2373, que actualmente está en ensayos clínicos y que en pruebas en el Reino Unido ha mostrado una efectividad de casi el 90 %.

La vacuna de Novavax, que ha recibido ayuda de la Operación Warp Speed del Gobierno estadounidense para el combate contra el coronavirus, no utiliza la tecnología de ARN mensajero, como el caso de Pfizer y Moderna, sino que recurre a la inyección de proteínas del coronavirus para generar respuesta inmunológica, un técnica más tradicional.

El grupo biofarmacéutico español Zendal, a través de su filial Biofabri, ha sido el elegido por la compañía estadounidense para la producción industrial del antígeno de su vacuna contra el covid-19 en la Unión Europea.

La vacuna es muy esperada, pues es más fácil de conservar que otras, pero por ahora Novavax no ha solicitado su autorización de uso de emergencia y, según informó hoy The Washington Post, no tiene previsto hacerlo hasta junio como muy pronto.

Las acciones de Novavax en Wall Street caían este lunes con fuerza, como ya habían hecho algunos días anteriores tras el anuncio de que Estados Unidos apoyará una suspensión de las patentes de las vacunas contra el covid-19.