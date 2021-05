El veterano directivo no ocultó todo su pesar por la vergonzosa presentación que se mandó anoche Olimpia en la Copa Libertadores.

En este sentido, no se guardó nada y apuntó de forma directa al responsable del equipo, el estratega Sergio Orteman, que a su entender “por decoro” debería presentar renuncia. “Se tiene que ir, se tiene que dar cuenta y se tiene que ir”, disparó hoy en charla con Fútbol A Lo Grande.

Y la cuestión no es solo con el técnico, también alcanza a los futbolistas, los artífices de semejante descalabro. “Hay jugadores que no tienen arranque y están ahogados, se ve que no está bien la preparación física. Ayer fácilmente podíamos recibir 10 goles. Algunos jugadores se tienen que dar cuenta que ya no están. Falta más sacrificio”, alegó.

El 6-1 encajado ante el Inter obliga al dirigente franjeado a sentar posición, pero también a reconocer falencias en el trabajo administrativo. “Si no cambiamos estamos expuestos a más fracasos. Hay cosas que están bien, pero si hay cosas que están mal hay que señalar y hay que decirlo”, afirmó.

Balotta aboga por la salida de Orteman y un “análisis diferente” para dar con el próximo director técnico, por lo que podría haber novedades en campamento decano en las próximas horas.