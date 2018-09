“La denuncia fue realizada el 19 de agosto pasado. El denunciante manifiesta que lo atacaron a las tres de la mañana”, indicó el abogado de Leiva a Futgol 970 AM.

El profesional manifestó que una vez alertado del caso inmediatamente recurrió al Ministerio Público para ponerse a disposición.

“Mi defendido me contó que no conoce a la persona que realizó la denuncia, además de que no posee armas y que no estuvo involucrado en un hecho de esa naturaleza”, explicó.

Asimismo, Fleitas expuso que “esto le perjudica en su imagen, a juzgar porque está trabajando en un club importante como Libertad”.

“Como medida primaria solicitamos la carpeta fiscal. Lo que reza la denuncia se tiene que probar y los elementos serán valorados por la Fiscalía”, añadió.

También detalló que a Wilson Leiva nunca le practicaron pruebas para determinar si efectivamente manipuló un arma y si ejecutó la misma.

El denunciante se llama Fernando Quiñónez, quien alertó a la Policía recién 16 horas después de lo ocurrido.