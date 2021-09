“Hoy jugamos un partido serio y bien ejecutado. Circulamos bien la pelota en el primer tiempo, los laterales fueron peligrosos y en líneas generales fuimos sólidos”.

Así empezó su conferencia de prensa el técnico albirrojo, quien lamentó que en algunas situaciones no se haya podido capitalizar las oportunidades claras.

“Nos faltó dar mejor final a la cantidad de centros peligrosos que generamos y capaz con eso podríamos haber aumentado la ventaja en goles”, indicó.

También resaltó “nuestra actitud”, porque “es la correcta, adecuada y los jugadores muestran lo que esperamos de ellos”.

“Es mi satisfacción como técnico. La victoria la describo así, porque la logramos con serenidad. La victoria les debe dar confianza y seguir buscando las próximas”, señaló.

Sobre las críticas a su gestión y el futuro suyo inmediato, Eduardo Berizzo optó por desviar el tema y enfocó la respuesta en el esfuerzo del grupo por salir adelante.

“Hacía mucho tiempo que no se ganaba. Nosotros estamos construyendo un equipo, no hay partidos fáciles. Debemos pelear cada juego, absorber ausencias y lo que pase conmigo no tiene significado”, afirmó.

Insistió en que “este grupo se está construyendo en plena eliminatoria, el grupo sueña con un mundial partiéndose el alma, puntuando contra rivales superiores”.

“El grupo equipara a sus adversarios y los dobla como hoy, así que será cuestión de empezar a fortalecernos con lo que tenemos y no con lo que nos falta”, refirió.

Resaltó que “todo lo que se comenta se centra en el conflicto y los futbolistas mostraron hoy que con presión saben jugar y ganar con autoridad”.