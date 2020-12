Actor, arquitecto, dramaturgo, director, docente, escenógrafo, escritor, fotógrafo, productor. Pareciera difícil y hasta imposible poder ejercer todas estas profesiones, pero Agustín Núñez es la prueba de que no hay impedimentos cuando convergen el amor y la pasión por algo, sumados al deseo de sobresalir.

Envuelto en una excesiva timidez de niño, su madre y una tía le proporcionaron títeres sin saber que más que un juego didáctico o vía de entretenimiento, sería el primer paso a seguir en el rumbo que marcaría el resto de su vida.

“A partir de eso empecé a crear y a comunicarme a través de los muñecos, a hacer escenografías. Ahí me di cuenta de que tenía muchas cosas que decir y que podía decirlas a través de obras, de cuentos y actuaciones”, afirma en conversación con HOY.

Con la amable y contagiante sonrisa que lo caracterizan, el histrión da una mirada al pasado y solo tiene pensamientos positivos y buenos recuerdos, a pesar de lo duro que llegó a significar hacer arte en Paraguay debido a la dictadura o la pérdida de audición que se manifestó en él hace ya 30 años, a raíz del estrés.

Y es que tanta fue la entrega de Agustín a sus profesiones que llegó a trabajar hasta 21 horas al día, esto traducido en el amor a cada uno de los rubros en los que se especializó. Sin embargo, jamás descuidó la concentración ni la calidad en ninguno.

“No podes parar, uno entra dentro de un ritmo muy vertiginoso y el estar en cierto espacio te requiere de mucha entrega y todo lo que hagas es poco. Me tocó rever muchas cosas, buscar los recursos para no bajar la calidad de mi trabajo”.

Nacido en Colombia, abrazó a la tierra guaraní como suya y con mucho orgullo cuenta que en todos estos años, siempre que le otorgan reconocimientos por algún mérito, dice ‘soy de Paraguay’. “Aunque no nací en Paraguay, soy paraguayo”.

Además de perseguir sus sueños y metas, no se quedo solo en sus aspiraciones y anhelos, sino que volcó cada sapiencia en los demás, convencido de la necesidad de aportar a la formación de profesionales del arte escénico y audiovisual, que sigan creando y enseñando al igual que él.

Por dicha razón, fundó la escuela de actuación y dirección escénica El Estudio, que lleva ya 25 años de vida académica. Según Agustín, desde ahí ha impulsado más de 230 obras teatrales y alrededor de 60 directores que han salido de la institución se mantienen activos en grandes o pequeños proyectos, actualmente.

“Da gusto pensar que lo que se está haciendo, trasciende, da gusto sentirse acompañado por un ejército de nuevos valores”, asevera.

Resalta la relación sublime entre la actuación y el actor, y la importancia en su vida y para su crecimiento.

“En la actuación se ve todo lo que pasa con el actor, toda su vivencia acumulada, todo su arsenal de vida y cuando nosotros podemos contar cosas muy hermosas que nos ocurrieron o exorcizar nuestros fantasmas a través de la actuación, es algo sano. El teatro y la actuación en general sanan a las personas, es una ventana muy importante para asomarse a mirar al mundo”.

En el marco de sus 50 años de trayectoria, Agustín encabeza “El Cantar de los Cantares”, una obra teatral que se basa en el amor en las diferentes épocas y concepciones, tomando como eje el texto bíblico del Rey Salomón, el único que se basa específicamente en ese sentimiento.

El espectáculo, que combina además textos de renombrados escritores nacionales e internacionales como William Shakespeare, Mario Benedetti, Susy Delgado, Mario Halley Mora, Pablo Neruda, Edith Piaf y el propio Agustín, ofrece un análisis y reflexión sobre las relaciones amorosas en sus diferentes formas.

La puesta tuvo su estreno el pasado 7 de marzo y tras dos funciones, tuvo que hacer una pausa, obligada por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, regresó a fines de noviembre con todos los protocolos sanitarios y con la cantidad limitada de personas por función.

“El teatro es mi centro motor, es mi espacio en el mundo. Es el lugar donde me siento feliz”.

Con todos los estragos que ha traído consigo el año pandémico, en el que las clases se vieron alteradas y donde el espacio físico de El Estudio se vio obligado a cambiar de sede, Núñez se mantiene más optimista que nunca y celebra la vida, agradeciendo por todo lo que le ha dado.

“Yo no tengo miedo a la muerte, cuando quiera puede llevarme porque creo que he vivido intensa y plenamente. He dado lo mejor de mí y he recibido muchísimo, a veces recibo demasiado y me cuestiono, ¿me merezco? y de las personas que menos pienso”.

Reitera sus ganas de seguir creando y enseñando, y dedica unas palabras a conocidos y allegados.

“Mi mensaje a todos los que pasaron por mi vida es gracias a la vida que los puso en el camino. En el trecho que me toca, que ya es mucho más cerca del adiós que del hola, podamos seguir construyendo juntos, que podamos seguir encontrándonos en este mundo del teatro, que el encuentro sea nuestra meta hoy, en un mundo de tantos desencuentros”.