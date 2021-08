Madrid. La película de la nueva generación de "My Little Pony" llegará a Netflix el próximo 24 de septiembre, encabezada por la actriz Vanessa Hudgens, que pone voz a Sunny, un poni decidido a encontrar una forma de devolver el encanto y la unidad a su mundo.

Este jueves Netflix publicó el tráiler y póster oficial de "My Little Pony: A New Generation", la película de animación que llega tras la presentación de la quinta generación de famosos juguetes (y sus posteriores dibujos animados) creados por Hasbro en los años 80.

Sobre la sinopsis, Netflix informa de que la película se localiza cuando "ha ocurrido lo inimaginable" y Equestria "ha perdido su magia". Los ponis de la Tierra, los Unicornios y los Pegasos ya no son amigos y ahora viven separados por especies, pero la idealista poni terrestre Sunny (Hudgens) está decidida a encontrar una forma de que todo vuelva a la normalidad.

Formando equipo con la unicornio de gran corazón Izzy (Kimiko Glenn), la pareja viaja a tierras lejanas donde se encuentra con las carismáticas y valientes pegaso Pipp (Sofia Carson) y Zipp (Liza Koshy) y el siempre responsable poni terrestre Hitch (James Marsden).

Su misión está llena de desventuras, pero cada uno de estos nuevos amigos poseen sus propios dones únicos y especiales, que pueden ser justo lo que este poniverso necesita para restaurar la magia y demostrar que incluso los pequeños ponis pueden marcar la diferencia.