“Comedia otra vez y estoy feliz, me encanta hacerle reír a la gente”, expresa Belén en conversación con HOY.

La conductora de radio y Tv sube a las tablas del Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA), encarnando a Verónica una oficinista, muy buena, eficiente y tranquila, “la popular chica 10” pero con un lado B.





“También es muy ambiciosa, tiene muchos planes que quiere realizar y eso se va a ver en la obra”, comenta Bogado sobre su personaje que junto a otros cinco compañeros protagonizan una serie de enredos y situaciones cómicas tanto en el plano laboral como en el personal.

“Yo creo que la gente se va a sentir muy identificada con todos los personajes porque todos tenemos algún un compañero que es un tipo de compañero, el chupamedias del jefe, el que quiere levantar a todas las compañeras de la ofi, la comehombres…”, acota.





Esta es la cuarta obra de teatro en la que participa la radialista y aunque ya cuenta con recorrido en el escenario, asegura que nunca termina de aprender, algo que disfruta mucho.

“Cuando crees que ya tengo que estar más canchera, al contrario, con cada obra me doy cuenta de más cosas que tengo que mejorar. Cada papel me trae nuevos desafíos y cosas que conquistar para que me salga orgánico el personaje, y la consigna es siempre disfrutar”.





Todos contra todos tiene una última función este sábado a las 21:00. Además Belén Bogado, cuenta con las actuaciones de Ariel Galeano, Henry Fornerón, Belén Delpino, Edwin Storrer y Marcela Gilabert, quien también dirige la obra escrita por Diana Frutos.

Las entradas anticipadas tienen un costo de 50.000 Gs., y en la boletería del Teatro de las Américas ( José Berges 297, e Estados Unidos y Brasil), Gs. 65.000. Estudiantes y docentes de actuación tienen 2 entradas x 100.000 en boletería.