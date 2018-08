A través de sus redes sociales, la actual Miss Petite, Gabriela Torres, relató los diferentes acontecimientos que atravesó durante su reinado llegando a la decisión final de no entregar la corona este año en el próximo certamen.

“Me he visto obligada a esto a causa del mal trato y poca consideración que he tenido por parte de los que se supone tendrían que haber estado conmigo y apoyarme en todo momento, me refiero a la organización “Belleza Paraguaya” de Maximiliano Di Arte y la señora Blanca Di Arte, directora de dicha organización”, escribió Gabriela.

En conversación con HOY, Torres cuenta su versión sobre lo sucedido: “Fue por el tema de la corona, y fue lo que rebalsó el vaso, venía arrastrando varias quejas. Hace mucho venía hablándoles sobre mis incomodidades”, expresó Gabriela.

El hecho se originó hace algunas semanas, al momento de que la Miss se percatara de que su corona estaba un poco defectuosa y recurriera para solucionar la joyería de los Di Arte para una revisión. Sin embargo, y ante su sorpresa, la madre del “maestro” y parte de la organización, Blanca, devolvió la corona sin otra punta y con dos piedras menos.

"Para mi fue una falta de respeto, les llevé mi corona porque tienen una joyería, quien iba a pensar lo que me iban a hacer", aseguró Torres, que le urgía la devolución pues contaba con una producción de fotos.





“HAY MUCHAS COSAS QUE ME GUSTARÍA QUE SEPAN”

En su denuncia, además, Gabriela explica que no solo fue este hecho lo que le hizo re plantear la decisión de no formar parte de la gala este año para entregar la corona, pues, según especificó, nunca tuvo el respaldo de la organización, tanto en el país como en el exterior.

“Me otorgaron la corona y la banda, unos cuantos beneficios con un spa, gimnasio y nutricionista y supuestamente el pasaje (todo pago) para ir a competir a El Salvador en el Miss Petite Internacional, cosa que nunca ocurrió, ya que un mes antes de viajar me comunicaron que solo me iban a entregar una parte del costo del pasaje y que el resto debía completarlo yo”, se lee en la nota.

Consultada al respecto, la Miss aseguró que solo la respaldaron con 500 dólares y que el resto debía completar ella.

“Cuando les reclamé, les dije que por lo menos me hubiesen avisado en diciembre y no un mes antes, así para poder ahorrar”, contó a HOY, y añadió que los 332 dólares que pudo conseguir aún lo sigue pagando de un préstamo al cual accedió.

"Me fui sola a El Salvador. No fueron ni a recibirme ni despedirme (los de la organización), me tuve que maquillar sola, peinar sola, todo sola", contó además.





“ELLOS ME LAVARON EL CEREBRO”

Desde que realizó la denuncia pública, Gabriela contó que varias chicas, que en su momento fueron aspirantes a Misses, se comunicaron con ella para ofrecer apoyo y relatar episodios similares que atravesaron.

“Hay una que se candidató para Miss Universo y la sacaron, al mismo tiempo le sacaron mucho dinero”, puso de ejemplo, al igual que otra candidata que pasó lo mismo años atrás con extorsión de por medio.

Asimismo, relató que estuvo al tanto del caso de Ana Livieres -quien fue apartada de la organización por haber realizado un video con escenas lesbicas hace años- y que durante el tiempo que fue la exposición, los Di Arte trataron de buscar la forma de poner a las demás candidatas en contra de Livieres.

“Ellos me lavaron el cerebro y al principio estuve en contra (de Ana), por la forma en que ellos hablan y te convencen. Al tiempo me di cuenta que estaban equivocados (Maximiliano y Blanca)”.

Por otra parte, tal como aclaró en su comunicado, Gabriela aseguró que no será parte de la próxima gala de Miss Petite Paraguay este 16 de septiembre: “Yo no creo que me dejen pasar si lo quisiera (asistir a la gala). No soy la primera ni la única que no va a entregar la corona”, cerró.