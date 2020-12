Eastwood dirigirá y coprotagonizará junto a Minett esta película en la que también aparecerán Natalia Traven, Dwight Yoakam, Horacio García Rojas y Fernanda Urrejola.

"Cry Macho" será el primer papel en el cine estadounidense para Minett, quien ha participado en series mexicanas como "La rosa de Guadalupe" o "Como dice el dicho".

La historia de "Cry Macho" cuenta el viaje de una vieja estrella de rodeo que ayuda a un joven que huye de su familia alcohólica para que pueda entrar a Texas (EE.UU.) desde México.

N. Richard Nash, el autor de la novela en que se basa esta película, ha escrito el guion de "Cry Macho" junto a Nick Schenk.

Incansable a sus 90 años y muy famoso por su rápida a la vez que brillante manera de rodar, Eastwood ya está grabando esta cinta en Nuevo México (EE.UU.).

"Cry Macho" será la primera película como director de Eastwood desde "Richard Jewell" (2019), mientras que su última cinta hasta la fecha como actor fue "The Mule" (2018).

Parece que Eastwood no tiene ninguna intención de frenar su producción pese a su avanzada edad, ya que en los últimos cinco años ha estrenado cuatro películas como realizador: "Sully" (2016), "The 15:17 to Paris" (2018) y las mencionadas "The Mule" y "Richard Jewell".

Eastwood tiene cuatro Óscar en su vitrina: mejor película y mejor director por "Unforgiven" (1992) y las mismas dos estatuillas por "Million Dollar Baby" (2004).

Además, el actor y director recibió también el premio honorífico Irving G. Thalberg de la Academia de Hollywood.