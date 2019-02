Un grupo de actrices del país mexicano armó una solicitud para que la nominada al Óscar por la película de Alfonso Cuarón no sea tenida en cuenta en los premios Ariel.

Yalitza Aparicio se encuentra en la cima del cine mundial codeándose con los referentes como Angelina Jolie o la misma Lady Gaga como también con mandatarios e integrantes de las principales coronas -recientemente estuvo junto al príncipe Williams-.

Yalitza junto a Angelina Jolie y su compañera de reparto, Marina de Tavira

Su debut en el séptimo arte le valió ser reconocida fuera de su pueblo Tlaxiaco, en el estado mexicano de Oaxaca, y la nominación en varios premios, entre ellos a Mejor Actriz en los Óscar.

A pesar de no saber el idioma inglés, Yalitza supo desenvolverse de manera natural en varias entrevistas de importantes editoriales como The Hollywood Reporter, The Wrap o Vanity Fair, en este último en donde compartió portada con Rami Malek y Regina King.





Y aunque tampoco estudió actuación y que Roma, película de Alfonso Cuarón que la consagró en el 2018, haya sido su golpe de suerte, Aparicio siempre se mantuvo al margen respecto a los comentarios a su imagen por poseer rasgos indígenas, conservando la humildad que la caracterizó.



Sin embargo, el colectivo de actrices mexicanas parece no estar contento que una compatriota esté llegando lejos en la industria cinematográfica.

Según denuncia el grupo, Yalitza parece estar “robándoles” el puesto laboral sin tener una experiencia previa ni tampoco una trayectoria.

Rossana Barro, coordinadora de invitados de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, fue la primera en denunciar este hecho a través de Twitter.

“Me enteré qué hay un chat de actrices mexicanas que se están organizando para pedir a la Academia de Cine que Yalitza Aparicio no sea considerada para la terna de Mejor Actriz del Ariel”, expresó Barro.

Y añadió que “es lo más mediocre, patético y vil que he escuchado”.

La cineasta mexicana, María José Cuevas, respondió el tuit de Rossana y aseguró que en la historia de los premios Ariel ya hubo artistas premiados sin haber incursionado en el mundo actoral: “Que feo que exista tanta doble moral entre los colegas. ¿A qué le tienen miedo?”, se preguntó.

No creo que la @AcademiaCineMx haga caso de tal aberración que parte de la ignorancia y de la envidia.En la historia de los Arieles ya han premiado a “no actores” ¿o no? La jaula de oro por ejemplo. Que feo que exista tanta doble moral entre los colegas. ¿A que le tienen miedo? — María José Cuevas (@mariajosecuevas) 12 de febrero de 2019

Si bien Rossana no dio nombre, fueron varias las figuras mexicanas que opinaron sobre Yalitza de manera pública.

Patricia Reyes Spíndola no cree que Yalitza tenga futuro en la actuación porque no es su vocación.

En tanto la presentadora Elsa Burgos consideró que Yalitza no actuó en Roma ya que “ella así es en la vida real”.

Laura Zapata hizo referencia a la actriz con la frase “la suerte de la fea, la bonita la desea” y Niurka salió en defensa de Yalitza.