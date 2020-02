Florencia Gismondi considera una actitud xenofóbica la de Zuni Castiñeira hacia su persona. La conductora de radio y Tv prefiere no dar detalles sobre los dichos e insultos de la exmodelo.

Los misiles de la conocida empresaria hacia la radialista son tema en redes sociales y en el seno de la farándula, tratando de entender cual es origen de la enemistad entre las mediáticas.

Las ofensas de Castiñeira a Gismondi dispararon posturas sobre la xenofobia, la cual adjudican a Zuni, mientras que Florencia agradece las muestras de apoyo

“Decidí vivir aquí porque yo también lo considero mi país. Por suerte gente cómo está no hace número en mi vida y por las burlas asumo que en la de nadie. La xenofobia es la enfermedad de los limitados con baja actividad cerebral”, respondió a una internauta ‘Flo’.

HOY contactó con Florencia Gismondi, pero la misma se reservó hablar del tema.

“Es un tema que por algo no contesto, es gente que no hace a mi vida y veo que a la de nadie. A la gente bien solo admiro. Lo demás no tengo comentarios”, se limitó a decir.

En tanto que en las redes muchos recuerdan el pasado de Zuni, cuando en tiempos de la dictadura, fue echada del país por Alfredo Stroessner luego de que su hermana Lucía quedara embarazada del yerno del Gral. Andrés Rodríguez.

Ambas se refugiaron en Brasil y Zuni desarrolló gran parte de su carrera en el vecino país, donde incluso conoció al luego sería su esposo, Adilson Rossatti.

¿Cómo Zuni, que fue bien recibida y consagrada en otro país puede repudiar a una extranjera nacionalizada paraguaya y con residencia aquí ya hace más de 20 años?, es solo alguno de los planteamientos.