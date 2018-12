Hace unos días fue muy comentada la fotografía de la aspirante paraguaya a la corona de Miss Universo, Belén Alderete con su par española, Ángela Ponce, luego de la controversia internacional generada al ser la primera transexual en el evento.

El tema fue abordado con burlas y rechazo en el vespertino farandulero de Lobo Tv, conducido por Juan Carlos Samaniego.

Una de las más intolerantes, Hélem Roux, criticó primeramente la pose de la española, asegurando que abrazó nuestra compatriota como lo hace un hombre a una mujer.

“Dice una cosa nuestra Miss Universo Paraguay y en realidad aleja la cara de ella, la veo como Fátima Fernández alejándose de alguien que le piropea”, dijo Samaniego.

Luego Juan Carlos comparó a Ángela con Miriam Paredes, virreina del concurso en España que estuvo muy cerca de representar a dicho país en el certamen.

“Es hermosa, mucho más linda que esta Miss convertida en mujer. Se dice que le dieron el título por ayornarse a los nuevos tiempos, todo el mundo está ahora con el tema de trans y de géneros, entonces es para dar un mensaje”, sostuvo.

Alejandro Enrique, otro integrante coincidió con el conductor y planteó que la paraguaya pudo está al tanto de la apertura a la inclusión, por lo tanto apeló a la diplomacia.

“Se dio cuenta de eso nuestra Miss Paraguay y no le queda de otra. ‘Si no puedes contra el enemigo únetelo’, dice una frase, ¿y qué va a hacer? No se va a ir a despotricar o faltarle al respeto”.

Samaniego indicó que así como hay un concurso denominado Mister Universo y Miss Universo Gay, debería haber un Miss Universo Trans, sugiriendo así que no se incluya a las trans en el certamen de misses.

“Estamos todos locos”, expresó Hélem, mientras Enrique manifestaba una reflexión. “En un tiempo en donde vivimos con tanta discriminación, con tanta violencia, un mensaje de paz, de tolerancia no está de más”.

Sin embargo Samaniego y Roux fustigaron su mensaje.

“¡No tiene nada que ver lo uno con lo otro, por favor!”, mencionó el periodista, mientras que la exmodelo acotó: “Ah, ¿un mensaje de paz y tolerancia es ponerle a una transexual como Miss? ¡Basta!”.

Finalmente, Juan Carlos Samaniego ironizó con una posible situación en una de las galas de las candidatas a Miss Universo.

“Yo quiero ver en una cena de las misses, y que la Miss España se vaya de tragos, que le baje mucho champagne y le salga ahí ‘Joder, vente pa’ca’, su voz de macho”.

Sus expresiones se dieron solo semanas después de que un comunicador de otro programa de Lobo Tv, discriminara abiertamente a mujeres con sobrepeso y se burlara de ellas, generando rechazo de varios sectores y tomando incluso repercusión internacional.