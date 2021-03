Mientras Paraguay convulsiona por la crisis sanitaria, social y política, y a pesar de un encarecido pedido de los médicos de emprender una cuarentena voluntaria, muchos no comprenden la crítica situación. En redes sociales escrachan a organizadores de fiestas que siguen su curso en un “país paralelo”.

La cantidad de casos confirmados de COVID-19 van en aumento, al igual que las cifras de fallecidos, los hospitales públicos y privados no dan abasto, volvieron las restricciones y las autoridades están más que nunca en el ojo de la tormenta, a un año del arribo de la pandemia en todo el mundo.

Sin embargo un sector de la sociedad parece no entender la gravedad de la situación, mientras algunos niegan el virus y su peligrosidad, otros no le dan la debida importancia, no solo ignorando las medidas sanitarias y de seguridad pertinentes sino llevando adelante reuniones sociales y demás acontecimientos que requieran de presencia masiva.

El pasado fin de semana tuvieron lugar varios encuentros nocturnos entre ellos fiestas de convocatoria abierta pero con la excusa del “cupo limitado”, como es el caso de ‘Massage’, una fiesta electrónica con presencia de conocidas Djs nacionales de la escena local como Victoria Mussi y Jazz Souza, además de la Dj argentina Dunkel Dame.

Para este sábado 20 de marzo es anunciada otra fiesta electrónica, denominada The Link nuevamente con la presencia de Mussi junto a Sol Ortega y el Dj argentino Gonzalo MD.

Llamativamente en ninguno de los flyers y anuncios en redes sociales se menciona el lugar en el que se llevan a cabo estas fiestas.

En redes sociales piden no solo escrachar sino sancionar a los organizadores y asistentes de estos encuentros que aglomeran personas en plena pandemia, la cual atraviesa su momento más crítico en Paraguay.