“Yo fui víctima de lo digital es real”, empezó su relato la presentadora en el programa del que forma parte ‘Residentas’, por las pantallas de GEN.

Se trata de un hombre que era oyente de la radio, siempre la escribía a través de la red social Twitter, aunque ella jamás le respondió pues ya detectaba ‘algo raro’ en su perfil y su manera de proceder. Al poco tiempo comenzó a enviarle regalos como flores y hasta cartas de puño y letra con su perfume, los cuales ella nunca aceptó.

Hasta que un día le llegó un regalo muy grande hasta su departamento ubicado en Barrio Jara. De acuerdo a la radialista, descubrió donde vivía únicamente por las fotos que subía en las redes, reconociendo un árbol y la cúspide de una iglesia cercana.

“A partir de ahí mi vida cambió por completo. No prendía las luces de mi departamento porque tenía miedo de que me viera desde afuera, vivía con custodia policial. Me volví paranoica”, expresó.

Comentó que recurrió a sus jefes del medio en el que trabaja y estos pusieron sus abogados a disposición, quienes contactaron al hombre en cuestión. “Le preguntaron si quería tener sexo conmigo y él dijo que no. ‘Yo estoy enamorado de ella y hasta que ella se case conmigo no voy a parar’”.

Los abogados le hicieron la debida advertencia, ya que ella estaba decidida a ir hasta instancias judiciales, entonces él se asustó y paró con los acosos.

Sostuvo que no suele contar el hecho porque se olvida, esto debido a que elige bloquear esa parte de su mente, de lo contrario viviría con miedo de la gente a su alrededor. “Me hizo la vida imposible, desde ahí no me curé, me volví una persona bastante antisocial. Me tomó mucho tiempo (superar)”.

Unger cambió de vehículo y de domicilio. Se mudó a un barrio cerrado por su seguridad. Además cambió algunos hábitos, ya que anteriormente iba frecuentemente a caminar y correr a la Costanera de Asunción.

La comunicadora se dirigió a la ciudadanía y muy especialmente a los hombres:

“Todos tienen que entender, cuando alguien te dice que no, es no y si la mujer no te da la santa bolilla es porque no quiere saber nada de vos. No es porque le mandas más flores te va a dar más bola. De esa manera lo que causaste en realidad es un medio inmenso”.

Hace unos años, Marilé vio al acosador nuevamente en un conocido shopping. “Me quedé helada, me tuve que sentar, me dio un ataque de pánico. Viví un cuadro depresivo horrible que no le deseo a nadie”.

Marilé se quebró y con lágrimas en los ojos y finalizó con un mensaje: “No le quiero tener miedo a los varones. Nadie se merece esto. Le puede pasar a cualquiera, nadie busca esto, así que cuando las víctimas hablan créanle a las mujeres, siempre créanle a las mujeres”.