"Mank" obtuvo seis nominaciones, incluido el de mejor drama, seguido por otra película de Netflix, "The Trial of the Chicago 7", que obtuvo cinco.

La plataforma de video, que probablemente se ha beneficiado de los confinamientos vinculados a la pandemia y el aplazamiento de grandes producciones de estudios tradicionales, obtuvo 22 selecciones este año, frente a las 17 del año pasado.

El podio de nominaciones lo completan "The Father", adaptación de la obra del francés Florian Zeller con Anthony Hopkins, "Nomadland", de Chloe Zhao, y "Promising Young Woman", de Emerald Fennel, con tres nominaciones cada una.

El año pasado, los Globos, otorgados por unos 90 miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, fueron objeto de fuertes críticas por dejar fuera totalmente a las mujeres en la categoría de "mejor directora" para una película.

Pero este año, con Chloe Zhao, Emerald Fennel y Regina King ("One Night in Miami") las mujeres son mayoría, y compiten junto a David Fincher y Aaron Sorkin.

Los Globos de Oro son uno de los premios más codiciados del cine estadounidense: son un importante indicador de qué películas y actores tienen más posibilidades de ganar la famosa estatuilla dorada de los Óscar.

La edición número 78 de los Globos de Oro, que también honran a los mejores en televisión y son votados por miembros de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, se transmitirá el 28 de febrero.