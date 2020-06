Mortensen recogerá el premio y presentará en San Sebastián su primera película como director, "Falling", que clausuró el festival de Sundance y ha sido seleccionada por Cannes, aunque finalmente su estreno europeo se llevará a cabo en España.

El actor neoyorquino, de padre danés y que pasó gran parte de su infancia en Argentina, ha participado en medio centenar de películas de prestigiosos cineastas como David Cronenberg, Peter Weir, Jane Campion, Gus Van Sant y Brian de Palma, entre otros.

Popularmente conocido por encarnar al héroe Aragorn en la saga de "The Lord of the Rings", Viggo Mortensen ha optado al Premio Óscar en tres ocasiones, en 2007 por "Eastern promises", de David Cronenberg, en 2016 por "Captain Fantastic", de Matt Ross, y en 2018 por "Green Book", de Peter Farrelly.

En su primer papel en el cine acompañó a Harrison Ford dentro del reparto de "Witness", de Peter Weir, en 1985, y posteriormente se enroló en varios proyectos de cine de género como " Texas Chainsaw Massacre III", "Young Guns II", "Prison" y "The Reflecting skin", entre otros.

En 1991 Sean Penn contó con él en el reparto de su debut como director, "The indian runner", tras la que, en la década de los 90, comenzó a trabajar a las órdenes de reputados cineastas como Brian De Palma, con quien rodó "Carlito's way"; Tony Scott, en "Crimson tide"; Jane Campion, en "The portrait of a lady"; y Ridley Scott en "G.I. Janel".

Con la entrada del nuevo siglo, el actor conoció la popularidad global al convertirse en Aragorn, el héroe de la trilogía fantástica de "The Lord of the Rings", dirigidas por Peter Jackson a partir de la obra literaria de J.R.R. Tolkien.

Posteriormente, comenzó una fructífera relación con David Cronenberg, a cuyas órdenes rodó "A history of violence" (2005), "Eastern promises" (2007) -película con la que inauguró el Festival de San Sebastián- y "A dangerous method" (2011), en la que encarnó a Sigmund Freud.

Ha participado asimismo en la adaptación cinematográfica de obras como "The road", de John Hilcoat sobre la novela de Cormac McCarthy, y "On the road", en la que Walter Salles llevó a la pantalla la emblemática obra de Jack Kerouac.

Mortensen ha colaborado en proyectos de cine español, como "Gimlet", de José Luis Acosta, "La pistola de mi hermano", de Ray Loriga, y "El capitán alatriste", de Agustín Díaz Llanes, y también en las películas argentinas "Todos tenemos un plan", de Ana Piterbarg, y "Jauja", de Lisandro Alonso.

El actor se presenta en San Sebastián con "Falling", su debut en la dirección, un drama familiar en el que también actúa junto con Lance Henriksen, Terry Chen, Sverrir Gudnanson y Laura Linney.

El filme, que se estrenará en cines comerciales españoles el 2 de octubre, ha sido seleccionado por el Festival de Cannes, que este año no se ha celebrado por la pandemia de covid-19, por lo que se proyectará en San Sebastián con el sello del certamen francés.