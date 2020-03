A través de la red social Twitter, la conductora de radio y Tv dio a conocer su molestia respecto a lo expresado por internautas que piden cerrar los accesos al país como el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y el Puente de la Amistad.

Para la mediática, la ciudadanía expone la ‘hilacha’ en las redes sin tener en cuenta la situación crítica de los demás, tanto infectados como familiares y allegados.

“Twitter parece un basurero humano. Entran todos a decir, expresar, y desear mierda. Si uno de sus familiares estaba entre los que están volviendo, ¿será que también iban a desear que quede varado por ahí? ¡Es que no les toca de cerca nomás! Por una mamá, un papá, hermano, hermana, hijos, pareja no iban a estar diciendo esto”, escribió.

Según la co conductora de ‘Día a Día’ de Telefuturo y ‘Va con onda’ de la 1080 AM, las manifestaciones de paz y humanidad no son del todo ciertas, de acuerdo a las manifestaciones en redes.

“Y yo que pensaba, creía que todos estaban en modo amor, solidaridad… ¡Bolapá para las redes y hashtags! ¡Ni bien tienen oportunidad de ser mierdas, lo son!”, lanzó.