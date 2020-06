“Es un homenaje a todos aquellos abuelos, tantas veces olvidados, que reviste una enorme importancia para mí, considerando que me permite dar visibilidad a las diversas situaciones que deben atravesar las personas llegada la tercera edad”, expresa Portillo en contacto con HOY.

La obra de gran éxito en el 2019 se centra en una anciana y su soledad, exponiendo las peripecias que le tocó atravesar con el paso de los años. Está basada en hechos reales con algunas anécdotas de la abuela del artista.

Se trata de una yuyera, de humor ácido, reflejando algunas de las etapas que transitó en la vida, como su nacimiento, crianza, empleo y el crecimiento de sus hijos.

De igual forma, “la obra expone la influencia ejercida por una metrópolis en aquellas personas que debieron abandonar su pueblo para emigrar a la gran ciudad y enfrentar los cambios que cada situación impone a su existencia”, menciona.

El histrión comenta que el la obra nació ya en el 2012 pero estuvo encajonado durante 7 años. Luego de perder a su abuela, Portillo se prometió visibilizar la realidad de quienes la mayoría de las veces son dejados de lado hasta incluso llegar a ser olvidados.

“Deberíamos recordar que son tan importantes y están tan presentes en la vida de todas las familias. El objetivo de la obra es un poco hablar de la situación de los abuelos y crear conciencia acerca de que la sociedad y el gobierno tienen olvidada prácticamente a la tercera edad”.

Junto al director Ever Enciso y Natalia Benítez, encargada del libreto, la concreción se dio cuando el Fondo Municipal de Asunción, de Fomento y Promoción de las Artes Escénicas.

“Fueron meses de preparación ya que entre ensayos y producción trabajamos prácticamente 6 meses hasta el estreno que se realizó en agosto del año pasado en la Manzana de la Rivera con 9 funciones y otras realizadas en Gran Asunción”, asevera.

“Paino, maina, qué lindo que es Asunción’, toditas las casas son de materiales. Cuando eso eran paino y maina. Ahora que pasamos Calle Última, Patrón y Patrona ñandeko”, resalta Manu como uno de los textos fuertes del libreto, que lo hacen reflexionar.

“Hablar sobre una práctica que aun hoy sigue pasando en estos tiempos con el criadazgo es algo que realmente me entristece. También los niños que son entregados por sus familias para poder tener un mejor futuro y se exponen muchos casos a la mentira la violencia y falta de educación, como le paso a la ‘Aguela C”.

Mejor Libreto Original (Natalia Benitez), Mejor Drama, Mejor interpretación de un Actor Principal (Manu Portillo), Mejor Dirección (Ever Enciso) y Mejor Obra, las categorías en los Edda a las que Aguela C se encuentra nominada.

“Llegar con una historia tan particular que algunas veces preferimos obviar, es algo que no esperábamos y que no llena el alma, ya que nuestro equipo realmente trabajó mucho para la puesta y así como vez que un solo actor defiende en escena atrás de este unipersonal, trabajaron varias personas en arte, música, iluminación y puesta”.

La Aguela C es el segundo unipersonal de Manu, tras ‘La eu y la você’, como parte de su proyecto teatral de unipersonales ‘Solo Teatro’.

El diseño y ambientación de la obra estuvo a cargo de Estefanía Ortíz, la visualización y estilismo del Vestuario y el personaje es de Carmen Gonzalez, y la asistencia de dirección de la actriz y directora Nataly Valenzuela.

Martin Pizzichini en Diseño de Luces, Mat Franco en Diseños, la fotografía de Daniel Gonzalez y Adri Morro en comunicación y prensa.