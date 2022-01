La periodista y conductora de radio y Tv compartió un video en su cuenta en Instagram, en el que se mostró en la calle junto a una maleta. La misma aseveró que actualmente se dedica a la venta de pantalones vaquero.

“¡Fuerza A todos! No me considero ejemplo de nadie, pero les aseguro algo muy importante. ¡En mis 43 años jamás robé ni estafé a nadie! Ahora estoy en una situación de vender. Me llegaron mensajes de 3 mujeres que se pasan burlando de muchas personas y entre ellas yo… esas chiruzas dan asco, pero ni valen mis redes sociales y menos mi tiempo. ¡El trabajo no es deshonra! Robar, si. Ojito que el karma llega y pega duro”, escribió Norath en su post.

En su video, la mediática resaltó que no sentir vergüenza por la realidad que actualmente le toca encarar.

“No hay que tener vergüenza de trabajar, yo no tengo vergüenza de vender cosas y no me hago la víctima. Estando en los medios vendía cosas y ahora que estoy sin trabajo sigo vendiendo cosas. Nunca tuve vergüenza, la vergüenza se gana cuando robás, para algunas personas que se ríen de mi situación”.

Alfonzó acotó además que cuenta con vaqueros para hombres en talle 44 a un precio de 100 mil Gs.

La farandulera recibió el apoyo de muchos de sus seguidores, entre ellos y ellas, figuras mediáticas, como la presentadora radial y televisiva Bibi Landó, quien le preguntó si también ofrece vaqueros para damas; y la Primera Dama de Asunción, Lizarella Valiente, quien además de desearle éxitos, ofreció también también su emprendimiento.

“Yo también vendo Espíritus Santos, identificadores de copas y servilleteros personalizados, por si a alguien le interese, seguime pues”, apuntó.

Norath Alfonzo se hizo conocida por su trabajo radio, televisión y prensa escrita en espacios dedicados principalmente a la farándula