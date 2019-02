El periodista Sebastián Rodríguez denuncia ser blanco de amenazas, tras la entrevista realizada a la banda paraguaya The Fenders en la que emitieron comentarios apologéticos sobre droga, machismo y pedofilia.

El co conductor del programa musical de Canal 11 Latele se refirió a la polémica emisión en la que entrevistó a la agrupación local.

“No me arrepiento de haberme quedado en esa frase que lanzó el cantante y repreguntar, me pareció poco común, perdón por tener la mente tan cerrada y no admitir ese tipo de chistes (?) solo por eso traté de que el sr entré en razón y se retracte”, escribió en su cuenta en Twitter.

Para muchos, el comunicador es el responsable del rechazo a The Fenders, acusándolo de que se aprovechó de la humildad e ignorancia de los artistas para dejarlos en ridículo.

“Siempre me tildaron de aguafiestas, así que pido disculpas y compresión también a las personas que querían verlos en el Reciclarte”, expresó.

Posteriormente, el también panelista de ‘Al Estilo Pelusa’, denunció públicamente una serie de amenazas hacia su persona, adjuntando un audio un usuario que se hace llamar Miguel Adán Leguizamón, que de acuerdo a su información personal reside en Buenos Aires, Argentina.

“Cuando me vaya a Paraguay bolú lo primero que voy a hacer es partirte la cabeza”, dice el sujeto en el audio, que primeramente le escribió: “Hola nde putito”.

Y por últ, que es lo único que me interesa de lo que están comentando, quiero dejar constancia de que incentivados por supuestos comunicadores, usuarios me amenazan de muerte, etc. ADJUNTO LOS PERFILES DE ESTAS PERSONAS EN EL HILO pic.twitter.com/YKVZhbWtjn — Sebastián Rodriguez (@sebarodriguezx) February 12, 2019

“Quiero dejar constancia de que incentivados por supuestos comunicadores, usuarios me amenazan de muerte, etc.”, resaltó el Sebas, refiriéndose claramente al conductor radial Fidel Martínez, que posteó su perfil en Facebook, fomentando el escrache hacia él.

Además del audio, el mediático publicó varias capturas de pantalla de otros usuarios dirigiéndole todo tipo de amenazas.

El grupo The Fenders por su parte, tras ser desvinculados del festival Reciclarte, pidió disculpas públicamente, aclarando que no tienen ningún tipo de vicio, sin embargo el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia pidió la intervención del Ministerio Público, luego de las declaraciones del vocalista Leonardo González, en El gran show de Latele.