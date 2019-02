Essap pagó US$ 10 mil por un curso que funcionaria viajera ni terminó

La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) pagó G. 60 millones, unos US$ 10 mil, para una especialización en derecho de la gerente jurídica del ente, Abg. Myriam González, en la prestigiosa Universidad de Salamanca, España, tres meses después de ingresar a la institución. Sin embargo, la funcionaria dilapidó el dinero de la gente, ya que no asistió a todas las clases y por eso no trajo el diploma correspondiente.